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Spor Tottenham kupada yarı finale çıktı
Spor

Tottenham kupada yarı finale çıktı

İngiltere Lig Kupası'nda Stoke City'yi 3-1 yenen Tottenham, yarı finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 03:53:00 -
Tottenham kupada yarı finale çıktı

Britannia Stadı'nda oynanan Lig Kupası çeyrek finalinde Championship ekibi Stoke City, Premier Lig takımı Tottenham'ı ağırladı.

Etkili bir futbol sergileyen konuk ekip, 22. dakikada Gareth Bale, 70. dakikada Ben Davies ve 81. dakikada Harry Kane'in attığı gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı.

Stoke City'nin tek golünü 53. dakikada Jordan Thompson kaydetti.

Bu sonuçla Tottenham; Brentford ve Manchester City'den sonra kupada yarı finale çıkan üçüncü takım oldu.

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