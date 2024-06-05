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Spor Tottenham Hotspur'da 4 futbolcu gönderildi
Spor

Tottenham Hotspur'da 4 futbolcu gönderildi

Yeniakit Publisher
2024-06-05 17:06:00 -
Tottenham Hotspur'da 4 futbolcu gönderildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da 4 futbolcu için karar verildi. Tottenham'da Eric Dier, Ivan Perisic, Ryan Sessegnon ve Japhet Tanganga gelecek sezon takımda olmayacak.

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da 4 futbolcu için karar verildi. Tottenham'da Eric Dier, Ivan Perisic, Ryan Sessegnon ve Japhet Tanganga gelecek sezon takımda olmayacak.

İngiltere Premier Lig'de sezonu 5'inci sırada tamamlayan Tottenham Hotspur'da bazı oyuncular gönderildi. Yeni teknik direktör Ange Postecoglou takımdan gidecek isimleri de belirledi. İngiliz ekibinde sözleşmeleri sona eren Japhet Tanganga, Ryan Sessegnon, Eric Dier ve Ivan Perisic ile sözleşme uzatılmama kararı alındı.

4 FUTBOLCU AYRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, 4 futbolcuya emekleri için teşekkür edilirken; "Eric Dier, Ivan Perisic, Ryan Sessegnon ve Japhet Tanganga'ya kulübe verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve onlara gelecekte en iyi dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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