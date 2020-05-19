Total diz protezi ameliyatı sonrası rehabilitasyonun önemli

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonu Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, total diz protezi sonrası rehabilitasyonun önemi hakkında bilgi verdi.

Diz protez ameliyatlarından sonra rehabilitasyon sürecine dikkat çeken Akpınar, “Ortopedik ameliyat sonrası olduğu gibi diz protez ameliyatlarından sonra da eklem hareket açıklığını artırmak, kas gücünü geliştirmek, erken dönem harekete başlayabilmek, iyileşmeyi hızlandırmak ve bir an önce günlük yaşam aktivitelerimize geri dönmek için altın standart rehabilitasyondur” dedi.

İyileşmeyi hızlandırmak için altın kural rehabilitasyon !

“Diz protez ameliyatlarından sonra iyileşmeyi hızlandırmak ve bir an önce günlük yaşam aktivitelerimize geri dönmek için altın standart rehabilitasyondur” diyen Akpınar, “Hastaneden taburcu olurken zaten ameliyatınızı yapan doktor size bir ev egzersiz programı hazırlamış olacaktır. Evde bu hareketleri mutlaka düzenli olarak yapmalısınız. İki veya üç hafta sonra ise dikişlerinizin alınması için kontrole gittiğinizde doktorunuz o dönemki hedef olan 90 derece diz bükme açısını yakalayamamışsanız veya uyluk kaslarınızda belirgin kas güçsüzlüğü varsa size rehabilitasyon önerecektir. Çünkü merdiven çıkmak için en az 80-90 derecelik bir açıya ihtiyaç vardır ve ameliyat sonrası erken dönemde doğru şekilde yapılmayan egzersizler sebebiyle yeterli açılar sağlanamazsa ameliyatın üzerinden uzun zaman geçtikten sonra rehabilitasyonla da bunu başarmak mümkün olmayabilir. 3. haftadan sonra diz bükme açısı 110-120 derece olmalı ve bu arada sırtüstü yatar pozisyonda dizin arkası tam olarak yatağa değmelidir. Eğer dizde hafif büküklük kalıyorsa bu da adım atarken uyluğun ön tarafındaki kasın yeterli kasılamamasına, bu da hem düzgün olmayan bir yürüyüş şeklinde hem de proteze çok yük bindirerek erken gevşemeye sebep olabileceği için istemediğimiz bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Rehabilitasyon süresi nasıldır ?

Ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci hakkında bilgi veren Akpınar, “Kliniğimize gelen hastaların rehabilitasyonunda da önce normal eklem hareket açıklığını sağlamak için fizyoterapistlerimizin yardımcı olacağı germe egzersizlerinin yanında sürekli pasif hareket cihazı, alçak sele bisiklet ergometreler gibi yardımcı ekipman da kullanabiliyoruz. Eğer istirahat ağrısı varsa TENS gibi ağrı kesici akımlarla ağrının azalmasına yardımcı oluyoruz. Kas güçlendirmek için elektrik stimülasyon cihazlarını kullanmak haricinde yine fizyoterapistlerimizle beraber yapılacak ağırlıklı egzersizler, elastik bantların direncine karşı yapılacak egzersizlerden yararlanıyoruz. Merdiven çıkıp inme ve yürüyüş eğitimleri ile de rehabilitasyonumuzu tamamlıyoruz” dedi.