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Tosya’da yaya yolları tamamen yenileniyor

Tosya Belediyesi tarafından ilçedeki yaya yolları tamamen yenileniyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:42
Tosya’da yaya yolları tamamen yenileniyor

Tosya Belediyesi tarafından ilçedeki yaya yolları tamamen yenileniyor.


Tosya’nın üst yapısını tamamen iyileştirmeye yönelik proje ve çalışmalar yapan Tosya Belediyesi kentin önemli ana arterleri arasında yer alan Yüzüncü Yıl Caddesi üzerindeki yaya yollarını tamamen yeniliyor. Zamanla fiziki özelliğini yitirerek deforme olmuş yaya yollarını revize etmeye başlayan Tosya Belediyesi, geçtiğimiz aylarda da Atatürk Caddesi üzerinde bir süre bu çalışmalarına devam etti. Çalışmalar ile kent giriş ve çıkışlarını tek tip yol bordürleri ile yeniden düzenleyeceklerini ifade eden Belediye Başkan Volkan Kavaklıgil, çalışmalarla bütünlük sağlaması amacıyla 100. Yıl Caddesi’ni üzerindeki yaya yollarını da yeniden yapmaya başladıklarını kaydetti.


Başkan Kavaklıgil, yürütülen çalışmaları yerinde incelerken şehri yeniden imar edeceklerini ifade ederek, “Alt ve üst yapısıyla fiziki koşulları son derece modern tesis edilmiş bir kent için birlikte çalışırken gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Tosya bırakmış oluruz. Asıl amacımız Tosya’da yaşayan hemşerilerimizin yüzüne gülen, ferah ve estetik bir şehir inşa etmek” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:42
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