Tosya’da Suluca ve Çifter köylerine çöp konteynırı teslim edildi

Tosya Kaymakamlığı tarafından Suluca ve Çifter köylerine çöp konteynırı teslim edildi.

Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında köylere çöp konteynırı verilmesi çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ilçeye bağlı Suluca ve Çifter köylerine de çöp konteynırı teslim edildi.

Teslim törenine Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’de katıldı. Pişkin, “Tosya Kaymakamlığı tarafından temin edilen ve köylülerinde alımına katkı sunduğu çöp konteynırlarının ikinci teslimini Suluca ve Çifter köylerimize yaptık. Köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmek ve temiz çevre bilincini ilçemizin her noktasında hakim kılmak için köylerimize konteynır desteğimiz bundan sonra da sürecek” dedi.

Pişkin, konteynırları inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.