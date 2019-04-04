Tosya Belediye Başkanı seçilen Kavalıgil, mazbatasını aldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Belediye Başkanı seçilen 28 yaşındaki Volkan Kavaklıgil, törenle mazbatasını da aldı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, seçimlerin ardından Tosya İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Merve Aslantaş’tan mazbatasını aldı. Törene Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Esen, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, MHP MYK Üyesi Tarık Ziya Çağılcı, MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Tosya İlçe Başkanı Dündar Özurgancı ile çok sayıda partili ve vatandaşlar da katıldı.

Ardından Tosya Belediyesine geçen Volkan Kavaklıgil, burada da kendisini karşılayan belediye personeli ile selamlaştı. Ardından kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara hitap eden Tosya Belediye Başkan Volkan Kavaklıgil, yoğun bir seçim süreci yaşadıklarını belirterek, kendisine destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Tosya halkına da ayrıca teşekkür eden Başkan Kavaklıgil, “Bizleri destekleyen veya desteklemeye herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Artık 40 bin nüfuslu Tosya’nın belediye başkanı seçildim. Bizde buna göre hareket edeceğiz, çalışmalarımızı da bu doğrultuda gerçekleştireceğiz. Herkese bir kez daha teşekküre diyorum” dedi.

“Kastamonu’da da, Tosya’da da kaldığımız yerden devam ediyoruz”

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın ise, “Tosya’yı her ziyaretimde derdimizi anlattık ve Tosya’nın bizleri anlayacağını umut ediyorduk. Tosya’ya ‘size yakışmıyor’ dedim. Allah razı olsun Tosya’da bizim sesimize kulak verdi. Bizlerin 10 yıllık özlemini giderdi. Allah’a şükürler olsun Kastamonu zaten kopup geldi. Yine Taşköprü ilçemizde kimse inanmıyordu ama yine bizden yana oylarını kullandılar. Ayrıca İhsangazi, Ağlı, Çatalzeytin, Seydiler tercihlerini bizlerden yana kullandılar. Her ilçemiz olduğu gibi Tosya’da bizler için çok önemliydi. Çünkü daha önceden ilçe başkanı iken bizler, Tosya’ya sık sık ziyarete geliyorduk, buraya feyiz almaya geliyorduk. Bunun karşılığında da Tosya bize tekrar güvendi ve oyunu verdi. İnşallah bundan sonrada öyle bir dönemlik değil ya da sırf belediye başkanı adayı olmak için değil, Tosya’nın geleceğini ve yeni nesillerin geleceğini tesis etmek için buradayız. Bütün Tosyalıların inşallah belediye başkanı olacak. AK Parti’nin de, CHP’nin de diğer partilerinde belediye başkanı olacak. Çünkü bizlerin hep söylemi bu yöndeydi. Ayırmadan kayırmadan bu görevi yerine getirecek. İnsanları şuralı veya buralı diye ayırmayacak. İnsanları şehirliymiş veya köylüymüş diye ayırmayacak. Bunları ortadan inşallah kaldıracak. Çünkü bu vatandaşlarımızın hepsi Tosyalı, bu gözle bakacak. Allah nasip ederse Tosyalılar hizmet neymiş bizler geçmişte zaten göstermiştik yeni dönem de görecekler. Bizler, nerede kalmıştır diye görevimize başlıyoruz. Tosya’da da öyle başlayacak. Çünkü bizim bıraktığımız noktadan sonra Tosya’da hiçbir şey olmamış. Sadece insanların garibanlığından faydalanılarak varlıklarını sürdürmeye devam etmişler ama o dönem bitti artık yeni bir dönem başladı. Artık adam gibi adam bir belediye başkanımız var. Dolayısıyla Tosya rahat olsun, Tosya huzurlu bir şehir olmaya, bu huzursuzluktan kurtuldu, huzurlu bir şehir olmaya devam edecek” diye konuştu.

Kastamonu’da da diğer ilçelerde de ayırmadan ve kayırmadan görev yapacaklarını ifade eden Aydın, “Kastamonu meydanında da o sözü verdim. Vallahi öyle yapacağız, billahi öyle yapacağız çünkü biz Allah’tan korkarız, çünkü biz kuldan utanırız, çünkü biz kul hakkı yemeyiz, çünkü biz tüyü bitmemiş yetimin hakkına e sürmeyiz vallahi de sür meyiz billahi de sürmeyiz. Sürecek olan o belediye başkanını bir gün o belediye de tutarsam Allah beni taş etsin Yüksel Aydın olarak haberiniz olsun. Dolayısıyla Tosya’nın havası değişmiş. Tosya’da başka bir hava var bugün. Tosya’nın kokusu değişmiş. Tosya’da başka bir koku var bugün. İnşallah belediye başkanımız öyle hizmetler edecek ki, verdiği her sözü tutacak. Biz onun kefiliyiz. Diyeceksiniz ki Yüksel Aydın sen nasıl kefil oluyorsun? Bu gücü nerden alıyorsun? Ben bu gücü Milliyetçi Ülkücü Hareketin Lideri Devlet Bahçeli’den alıyorum bilginiz olsun” dedi.

Konuşmaların ardından yeni Başkan Kavaklıgil, eski Belediye Başkanı Kazım Şahin’den Belediye Başkanlığı görevini devir aldı.