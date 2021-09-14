Tosuncuk’tan yeni haber var! “Tüm müştekilerin zararlarını karşılamak isterim”
Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçtıktan sonra yakalanarak Türkiye’ye getirilen Tosuncuk, “Tüm müştekilerin zararlarını karşılamak isterim.” dedi.
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın mahkemeye sunduğu 4 sayfalık yazılı savunmasında, "Tüm müştekilerin zararlarını el konulan malvarlıklarımdan karşılamak isterim" dedi.
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, mahkemeye 4 sayfalık yazılı savunma sundu.
DHA'nın haberine göre, Aydın savunmasında "Eğer bana fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını el konulan malvarlıklarımdan karşılamak isterim" şeklinde konuştu.
Duruşma avukat beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.