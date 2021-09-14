  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa'da Macron'u şok eden 'Merkel' cevabı!
Burkina Faso'da saldırı! 6 ölü
Saddam'ın subayının kızı ortadan kayboldu! Ülke bunu konuşuyor
E. Frankfurt-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! Türkiye Hollanda maçında...
Gündem Tosuncuk’tan yeni haber var! “Tüm müştekilerin zararlarını karşılamak isterim”
Gündem

Tosuncuk’tan yeni haber var! “Tüm müştekilerin zararlarını karşılamak isterim”

Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçtıktan sonra yakalanarak Türkiye’ye getirilen Tosuncuk, “Tüm müştekilerin zararlarını karşılamak isterim.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 11:29:00 -
Tosuncuk’tan yeni haber var! “Tüm müştekilerin zararlarını karşılamak isterim”

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın mahkemeye sunduğu 4 sayfalık yazılı savunmasında, "Tüm müştekilerin zararlarını el konulan malvarlıklarımdan karşılamak isterim" dedi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, mahkemeye 4 sayfalık yazılı savunma sundu.

DHA'nın haberine göre, Aydın savunmasında "Eğer bana fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını el konulan malvarlıklarımdan karşılamak isterim" şeklinde konuştu.

Duruşma avukat beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay