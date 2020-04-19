Tosuncuk infaz yasasından yaralanacak mı? İşte cevabı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

Kabul edilen yasa kapsamında korona virüs nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak.

Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

90 bin tutuklunun önü açıldı

Yasayla birlikte 90 bin tutukluya tahliye yolu açılırken, denetimli serbestlik süresi de bir kereliğine mahsus olarak 3 yıla çıkarılacak. Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar ise kapsam dışı bırakılacak.

Tosuncuk hüküm giyecek

Kamuoyunca yakından izlenen bazı olaylar ve mahkumların tahliyelerine ilişkin detaylar da belli olmaya başladı.

Çiftlik Bank adı altında binlerce insanı dolandırarak milyonlarca lirayla ortadan kaybolan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın, hüküm giyeceği açıklandı.

Ayrıca Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, Ceren Damar'ın katili Hasan İsmail Hikmet ve Emine Bulut'un katili Fedal Varan infaz indirimi kapsamı dışında kaldı.