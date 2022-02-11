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Spor Tosun Paşa geri dönüyor!
Spor

Tosun Paşa geri dönüyor!

İngiliz basını, Cenk Tosun'un sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve Everton'dan ayrılarak, yaz aylarında Beşiktaş'a döneceğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 16:16:00 -
Tosun Paşa geri dönüyor!

İngiliz basını, Cenk Tosun'un sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve Everton'dan ayrılarak, yaz aylarında Beşiktaş'a döneceğini yazdı.

Beşiktaş'tan 2018'de Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Sam Allardyce'ın ayrılmasının ardından İngiliz ekibinde görev alan Marco Silva, Duncan Ferguson, Carlo Ancelotti, Rafael Benitez ve son olarak da Lampard'ın gözüne giremedi.

Ağır sakatlıklar da yaşayan milli oyuncu için dün İngiliz basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ada basını, Cenk'in Everton'la olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve yaz transfer döneminde Beşiktaş'a geri döneceğini yazdı. İngiliz ekibinde, şu ana kadar 61 maça çıkan Cenk, sadece 11 kez gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki santrfor, 2020'de C.Palace'a 2021'de Beşikaş'a kiralanmıştı.


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