TOSSFED Atletizm Teknik Kurulu Başkanı Kalkan: "Hedefimiz Tokyo'dan madalya ile dönmek"

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) Atletizm Teknik Kurulu Başkanı Sevda Kalkan, hedeflerinin 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan altın madalya ile dönmek olduğunu söyledi.

Kalkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesi, yeni sezon faaliyetleri ve salgın sürecine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Salgın sürecini yakından takip ettiklerini belirten Kalkan, "Paralimpik sporcularımız çalışmalarına devam ediyor. Atletizm federasyonu yarışmalarına aktif olarak katılım sağlıyorlar, performans anlamında da pandemi koşullarına rağmen oldukça iyi bir sezon geçiriyoruz. Masa tenisi, yüzme ve atletizmde, uluslararası anlamda da oldukça başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Ayrıca Türkiye'deki basketbol, voleybol, futsal, futbol ve cimnastik takım sporları olmak üzere oldukça aktif bir şekilde her yıl bölge ve Türkiye şampiyonalarımızı yapıyoruz. Her ilin şartlarına göre il şampiyonaları gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Alınan özel izinler sayesinde salgın sürecinin sportif faaliyetlerden uzak geçirilmediğini dile getiren Kalkan, şöyle konuştu:

"Pandemi döneminden önce uluslararası organizasyonlara katılıyorduk, sonrasında tüm organizasyonlar gibi özel sporcuların organizasyonları da iptal edildi. Federasyonumuzun, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucunda sporcularımıza, tesislerden özel kullanım hakkı alındı. Böylelikle paralimpik branşlarımızdaki çocuklarımız tesisleri kullanarak, bu pandemi döneminde sportif ve rehabilite faaliyetlerine ara vermeden devam edebildiler. Salgını önlemleri kapsamında tedbirli şekilde bir araya gelmemiz gerektiğinden çok fazla organizasyon olamıyor. Ancak atletizim, yüzme ve masa tenisi branşlarının tüm faaliyetlerini dışardan katılarak sürdürebildik. Bakanlığımızın bizlere desteği, bu süreci daha rahat atlatmamızı sağladı."

Olimpiyatlarda madalya almaya odaklandıklarını ifade eden Kalkan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki en büyük yarışma, salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları. Hedefimiz, paralimpik branşlarda olimpiyatlara katılarak, Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda şampiyonluk elde eden sporcumuz Esra Bayrak ile beraber bu şansımızı madalya ile taçlandırmak. Madalya ile Türkiye'ye dönmek herkes için her açıdan oldukça gurur verici."

Özel sporculara yönelik toplumsal algının gün geçtikçe olumlu şekilde geliştiğini söyleyen Kalkan, "Sporcularımıza katkıda bulunabiliyorsak, onları topluma kazandırıp hayatlarına olumlu bir dokunuşumuz oluyorsa ne mutlu. Down, otistik, mental sporcular bundan birkaç sene öncesine kadar farklı algılanıyordu. Günümüzde toplum onları benimsemiş, onların da sportif anlamda başarı elde edebileceğini anlaşılmış durumda. Uluslararası anlamda da başarılıyız, bir yarışmaya gittiğimiz zaman madalya ile dönüyoruz. Devletimizin, bakanlığımızın ve federasyonumuzun yardımlarının, çocuklarımızla ilgilenebilmemizde, aldığımız başarılarda çok büyük etkisi var." şeklinde görüş belirtti.











