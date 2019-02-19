TOSFED Başkanlığına iki aday



ANKARA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Olağanüstü Genel Kurulu öncesi başkanlık için iki aday başvuruda bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada, gerekli şartları yerine getirdiği tespit edilen Eren Üçlertoprağı ve Mehmet Besler'in başkanlık için yarışacağı belirtildi. TOSFED Olağanüstü Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması halinde 28 Şubat Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanmaması durumunda ise genel kurul, 1 Mart Cuma günü aynı yerde yapılacak. Federasyonun 200 delegesi bulunuyor. AK Parti'den Marmaris Belediye Başkan Adayı olan Serkan Yazıcı, TOSFED'deki başkanlık görevinden ayrılmıştı.



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