TOSFED Başkanı yanıt verdi! F1 ve Ralli için bizler duruma göre erkene alabiliriz diye duyurdu! Bu spor talep görüyor

FIA Başkanı Muhammed Ben Sulayem ile görüşmelerde bulunan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı F1’in en erken ihtimalle 2026’da Dünya Ralli Şampiyonası’nın ise 2025’te Türkiye’de gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Bloomberg HT'ye konuşan Üçlertoprağı “Hem ülkemizin jeopolitik durumu, hem 85 milyon nüfusu hem burada yarışan otomobillerinin çoğunun burada fabrikasının bulunması ve ciddi şekilde burada satış yapmaları çerçevesinde hem F1 hem de Dünya Ralli Şampiyonası burada bulunmak istiyor” dedi.

Formula 1’in Türkiye’ye gelmesi için birçok temasta bulunduklarını ifade eden Üçlertoprağı “F1 için şu anda mevcut olan en erken tarih 2026 olarak gözüküyor. 2026 yılı içerisinde 7 tane ülkenin yani pistin sözleşmesi sonlanıyor. Öte yandan bunların tamamı bu sözleşmeleri uzatmak isteyecektir. Dolayısı ile burada biran önce görüşmelere başlanması çok elzem. Şu anda pistin içinde bulunduğu durum da biraz karmaşık. 2 Nisan’da gerçekleşecek ihaleden sonra buranın yeni bir yükleniciye geçmesi ile beraber bütün desteği bu yüklenici firmaya vereceğiz” şeklinde konuştu.

Üçlertoprağı “Dünya Ralli Şampiyonası için biraz daha erken alabiliriz. 2025’in somut olarak gerçekleşme ihtimali yüksek” dedi.

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