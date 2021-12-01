Torununa 'eğitici' oyuncak almıştı! Çalıştırdığı anda şoke oldu

Kanada’nın Ontario kentinde yaşayan Ania Tanner, Walmar alışveriş sitesinden 15 aylık küçük torunu için eğitici olduğunu düşündüğü küçük, yeşil renkli, İngilizce, İspanyolca ve Lehçe (Polonya dili) şarkı söylerken aynı anda ritim tutturabilen kaktüs şeklinde bir oyuncak aldı.

Aslen Polonyalı olan büyükanne, 26 dolar ödeyerek satın aldığı oyuncağı kutusundan çıkartıp çalıştırmaya başladığı anda hayrete düştü. Büyükanne, kaktüsün kokain, uyuşturucu kullanımı, intihar, depresyon ve küfürlü sözler içeren rap şarkı söylediğini anlattı.

CTV News'e konuşan Tanner, "Bu oyuncak küfür ediyor ve kokainden söz ediyor. Torunum için sipariş ettiğim şey bu değildi" dedi.

Walmart'ın oyuncağı satmaması gerektiğini söyleyen ve para iadesi istediğini söyleyen Tanner'ın şikayeti üzerine şirket, söz konusu küfürbaz kaktüsü internet sitesinden kaldırdığını açıkladı.

Lehçe bilmeyen başka ailelerin kaktüs oyuncağını satın alabileceğini belirten Tanner, Noel öncesinde başka bir ailenin bu oyuncağı almasına engel olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

2020'den beri piyasada olan dans eden kaktüsün birçok farklı versiyonu var. Nitekim bu, oyuncakla ilgili ilk şikayet değil.

Birçok aile, 2021 temmuz ayında satın aldıkları oyuncağın uygunsuz bulduğu şarkı sözlerini fark edip şikayet etmişti.