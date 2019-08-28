Torunu tarafından bıçaklanan ninenin ardından dede de hayatını kaybetti Balıkesir’in Gönen ilçesinde 20 Ağustos tarihinde üvey torunu tarafından bıçaklanarak ölen Bedriye Kangal’ın ardından ağır yaralanan eşi Fidan Kangal da hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde 20 Ağustos tarihinde üvey torunu tarafından bıçaklanarak ölen Bedriye Kangal’ın ardından ağır yaralanan eşi Fidan Kangal da hayatını kaybetti.

20 Ağustos tarihinde üvey torunu Fettah S. (32) tarafından boğazı kesilerek öldürülen Bedriye Kangal’ın (80) ardından ağır yaralı olarak Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada gerçekleştirilen cerrahi müdahalenin ardından bitkisel hayata giren dede Fidan Kangal (81) da 9 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Fidan Kangal’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na otopsi için gönderildi. Burada gerçekleştirilecek otopsinin ardından yaşlı adamın cenazesi Gönen’in Bakırlı Mahallesi’nde toprağa verilecek.

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