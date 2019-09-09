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Tortum Yolu’nda Büyükşehir mesaisi

Büyükşehir Belediyesi’nin Tortum Yolu’ndaki yol yapım, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları son sürat devam ediyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:21
Tortum Yolu’nda Büyükşehir mesaisi

Büyükşehir Belediyesi’nin Tortum Yolu’ndaki yol yapım, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları son sürat devam ediyor. Artan araç sayısı ve trafik yoğunluğunun yanı sıra yerleşim birimlerinin de giderek canlanması sebebiyle ana arterlerde hummalı bir çalışma başlatan Büyükşehir ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarını yepyeni bir görünüme kavuşturmakla kalmıyor, aynı zamanda ulaşım ağlarına kalite de kazandırıyor. Büyükşehir ekiplerinin bu doğrultuda adeta seferberlik ilan ettiği Tortum Yolu’ndaki çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanırken, ekiplerin hafta sonu mesaisi de yoğun geçti.


Tortum Yolu’nun çehresi değişiyor


Tortum Yolu’nda sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalara gün boyunca devam edilirken, bir yandan asfalt seren ekipler, diğer yandan da refüj ve bordürleri yeniledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, kaliteli ulaşım altyapısı vurgusunda bulundu. Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin sadece şehir merkezinde değil, aynı zamanda şehrin giriş ve çıkış noktalarında da yoğun bir mesai yaptığını belirterek, “Şehrimizin kuzeye açılan kapısı olan Tortum Yolu’nda geniş kapsamlı bir üstyapı çalışması planlamıştık. Güzergâhta enerji nakil, doğalgaz ve iletişim hatlarıyla ilgili birtakım çalışmalar yürütülüyordu. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bizler de ekiplerimizi Tortum Yolu için seferber ettik” diye konuştu.


Erzurum’un sürekli gelişmesi ve yerleşim birimlerinin genişlemesiyle birlikte ulaşım ağlarına duyulan ihtiyacın da arttığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu ihtiyacı ortadan kaldırma amacı taşıyan ve çeşitli noktalarda halen daha devam eden çalışmalarımız var. Bunlardan birisini de, Tortum Yolu oluşturuyor. Güzergâhta sadece asfalt çalışması yapmıyor, aynı zamanda yol genişletme ve refüjlerin bakımı gibi çevre düzenleme hizmetleri de veriyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında ana ulaşım arterlerimizin hem bakım gereksinimini ortadan kaldırmış ve hem de yollarımıza nitelik kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:21
  1. doğa

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