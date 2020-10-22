Tortum şelalesi nerede? Nasıl gidilir? Tortum şelalesinin özellikleri

Tortum şelalesi nasıl oluşmuştur?

Tortum Şelalesi, 1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı Köyü batısında bulunan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapatmasıyla oluşmuştur.

Tortum Şelalesi, Tortum Gölü 'nün Tel Vadisi ile gölün kuzey ucu arasındaki heyelan kütlesini aşarak dökülmesiyle oluşmaktadır.

Ülkemizin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Tortum şelalesi 22 metre genişlikte olup 48 metre yüksekliğindedir. Bu nedenle dünyanın en yüksek üçüncü şelalesi olmaktadır. Tortum şelalesi mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden birisidir.

Tortum Şelalesi nerededir?

Erzurum ilimizde bulunan Tortum Şelalesi Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer almaktadır. Gerek yurt dışında gerekse ülkemizde yıl içinde pek çok turist ağırlayan Tortum Şelalesine o yörenin halkı Sudökülen adını vermiştir. Üstelik Tortum Şelalesi üzerine elektrik üretimine katkıda bulunulması için hidroelektrik santrali bulunmaktadır.

Tortum Şelalesine Nasıl Gidilir?

Tortum Şelalesi doğal güzelliği ile birçok kişi tarafından merak edilen bir yerdir. Bu nedenle Tortum Şelalesine Nasıl Gidileceği Merak edilmektedir. Tortum şelalesine Balıklı Köyü ve Tortum Gölündeki gibi aynı yol üzerinden gidilebilir. Ayrıca Tortum Şelalesine gitmek için Erzurum ilindeki Doğu Semt Garajından Düzenli olarak Uzundere dolmuşları hareket etmektedir. Buradan dolmuşlara binerek Tortum Şelalesine girmek mümkündür.

Tortum şelalesinin özellikleri nelerdir?

Göl ile birlikte şelale de 22 metre genişliğe sahiptir. Toplamda 48 metre yükseklikten dökülmektedir. Şelaleden dökülen suların üst bölümünde gök kuşağı oluşmaktadır. Böylece ziyaretçilerine muhteşem bir şölen oluşturur. Şelalenin sularının döküldüğü alanda ise dev kazanı oluşur.

Tortum şelalesi dünya üzerinde bulunan şelaleler arasında üçüncü büyük şelaledir. En yüksek şelale Afrika'da Vietorio, ikinci büyük şelale ise Amerika'da bulunan Niagara Şelalesidir.

Şelalenin bulunduğu bölgede ziyaretçiler için piknik alanı ve hemen şelalenin altına inen merdivenlerin üzerinde Demir korkuluklu İzleme Balkonu bulunmaktadır. Merdivenleri takip ederek Şelalenin altına inilebilir ve diğer taraftaki merdivenleri takip ederek yukarıya çıkılabilmektedir. Şelale bahar aylarında balkon izleyicilerini ıslatmaktadır. İzleyenlere doğa ile iç içe bir ortam yaşatan şelale özellikle doğa tutkunları için hayranlık uyandıracak görüntüler barındırmaktadır.

Tortum şelalesi giriş ücreti

Tortum şelalesi girişi ücretlidir. Şelaleye gitmek isteyen kişiler kişi başı 10 TL giriş ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Tortum şelalesi ziyaret saatleri

Tortum şelalesine haftanın her günü gidebilirsiniz. Fakat belirli bir saat aralığı bulunmaktadır. Haftanın her günü saat 09:00 da ziyaretçilerine açılmaktadır. Saat 18:00'da ise Tortum Şelalesi kapanmaktadır. Böylece saat 09:00 ile 18:00 saatleri arasında Tortum Şelalesini ziyaret edebilirsiniz.