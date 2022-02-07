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Spor Torrent'ten idmanda büyük sürpriz!
Spor

Torrent'ten idmanda büyük sürpriz!

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Torrent'in U17 takımında forma giyen Beknaz Almazbekov, A takımla idmana çıkartması büyük yankı uyandırdı

Yeniakit Publisher
2022-02-07 15:51:00 - 2022-02-07 15:52:36
Torrent'ten idmanda büyük sürpriz!

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenmanda Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular salonda çalıştı.

Diğer futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından Galatasaray'ın altyapı takımlarının karmasıyla çift kale maç yaptı. Yeni transferler Semih, Pulgar ve Gomis çift kalenin tamamında forma giydi.

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başlarken U17 takımında forma giyen Beknaz Almazbekov, A takımla idmana katıldı.

Galatasaray, yarını izinli geçirecek.

 

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