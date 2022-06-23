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Spor Torrent'in varlığı da dert, yokluğu da dert!
Spor

Torrent'in varlığı da dert, yokluğu da dert!

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, görevine hızlı başladı. Futbol direktörlüğüne Cenk Ergün'ü getiren Özbek, teknik direktörlük için de Okan Buruk ile anlaşmaya vardı. Önceki teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesi ise kulüp tarafından feshedilmişti. Tek taraflı fesihin nedeni ve sonuçları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 10:37:00 -
Torrent'in varlığı da dert, yokluğu da dert!

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, görevine hızlı başladı. Futbol direktörlüğüne Cenk Ergün'ü getiren Özbek, teknik direktörlük için de Okan Buruk ile anlaşmaya vardı. Önceki teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesi ise kulüp tarafından feshedilmişti. Tek taraflı fesihin nedeni ve sonuçları ortaya çıktı.

Galatasaray'da başkanlık koltuğunu Burak Elmas'tan devralan Dursun Özbek, hamlelerini art arda yapmıştı. Önce sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayıran Özbek, daha sonra ise teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini feshetmişti. Sarı - kırmızılıların bu hamlesi, olayı FIFA'ya götürdü.

Galatasaray ile teknik direktör Torrent arasındaki tazminat pazarlığının perde arkası aralandı. Sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol hoca ve yardımcılarından yüzde 30 indirim talep ederken, teknik heyetten "Yüzde 5 indirim yaparız'' cevabını aldı.

SÖZLEŞME, FIFA'YA TAŞINDI
Bunun üzerine Torrent'in sözleşmesi tek taraflı feshedildi ve ödeme yapılmadı. Bundan sonra taraflar FIFA'da karşı karşıya gelecek.

2.1 MİLYON EURO'YU AŞACAK
Mevcut durumda 2.1 milyon Euro alacağı bulunan 59 yaşındaki hoca ve 4 yardımcısına birkaç yıl içinde mahkeme masrafları ve faizle birlikte 2.1 milyon Euro'dan fazla ödeme yapılacak.

TORRENT'İN GALATASARAY KARNESİ
Sarı kırmızılı takımda 2'si Avrupa Ligi olmak üzere toplam 20 maça çıkan Domenec Torrent, sahadan 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle ayrıldı. İspanyol çalıştırıcı bu maçlarda 1.30 ortalama puan yakaladı. (Sabah)


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