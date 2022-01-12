Torrent sahaya indi, sıra golcüde

Galatasaray'da yepyeni dönem başladı.İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in sıkı idmanlarla takımı toparlamaya çalışmasının ardından, gözler takımın hücum yönündeki sıkıntısını gidermek için Torrent'in yol haritasıyla takıma kazandırılacak golcü oyuncuya çevrildi.

Süper Lig'de teknik direktör Fatih Terim'in ardından Domenec Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum aksiyonlarını geliştirmek ve gol sonucu odaklı bir çözüm üretmek isteyen Galatasaray'da forvet sorunu için düğmeye basıldı. Bu kapsamda sözleşmesi sona erecek golcülere yönelecek olan Cimbom, yeni teknik direktörün de tecrübesine güvenip onay verdiği isimlerle sırasıyla görüşmeler yapacak. Sarı kırmızılılarda yönetimin öncelikli hedefi, transferleri ilk plan bedel ödemeden bitirmek... Bu kapsamda sözleşmesi sona erecek golcülere yönelecek olan Cimbom, yeni teknik direktörün de tecrübesine güvenip onay verdiği isimlerle sırasıyla görüşmeler yapacak.

İşte Galatasaray'a gelmesi muhtemel olan boşa çıkacak forvet adayları:



Luka Jovic

Sardar Azmoun

Wahbi Khazri

Jordan Ayew

Teemu Pukki