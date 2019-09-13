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Toroslar’da çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor

Toroslar Belediyesi, park ve yeşil alanlarda yaptığı temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, okullarda boyama işlemlerini yapıyor.

13 Eylül 2019 Cuma 13:35
Toroslar’da çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor

Toroslar Belediyesi, park ve yeşil alanlarda yaptığı temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, okullarda boyama işlemlerini yapıyor.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın talimatı ile yoğun bir çalışma içinde olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Halkkent, Korukent, Turgut Türkalp ve Yusuf Kılıç mahallelerindeki yeşil alanlarda ağaç budama ve çim biçme çalışmaları yaptı. Aynı zamanda yeşil alanlardaki spor aletlerini de bakım ve onarımdan geçiren ekipler, ilçede bulunan eğitim kurumlarının dış cephe boyaması ve çevre düzenlemesini de yapıyor.


Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Yılmaz, “İlçemizin güzel bir görüntüye sahip olmasını istiyoruz. Bu kapsamda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını rutin olarak yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yeşil alanları kullanırken temiz ve düzenli bir ortamda zaman geçirmelerini önemsiyoruz. Hemşehrilerimizden isteğimiz, bu alanları özverili bir şekilde kullanarak, korumalarıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:35
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