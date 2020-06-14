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Yerel

Torkul Yaylası muhteşem güzelliği ile havadan görüntülendi

DÜZCE (İHA) – Düzce şehir merkezine 34 kilometre uzaklıkta olan Torkul Yaylası ve göleti, kamp severlerin uğrak noktası oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 09:52:37 -
Torkul Yaylası muhteşem güzelliği ile havadan görüntülendi

DÜZCE (İHA) – Düzce şehir merkezine 34 kilometre uzaklıkta olan Torkul Yaylası ve göleti, kamp severlerin uğrak noktası oldu. Muhteşem güzelliklerin yer aldığı Torkul Yaylası ve göleti havadan drone ile görüntülendi.


Korona virüs salgını sonrasında başlayan normalleşme süreci ile birlikte kamp severler de doğa ile buluşmaya başladı. Türkiye’nin yayla cenneti olarak tabir edilen Düzce’de de birçok yaylada kamp severler tarafından kamplar kuruldu. Düzce şehir merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Torkul Yaylası ve göletine de kamp severler yoğun talep gösteriyor. Göletin çevresi yeşilin her tonunu barındırması ile muhteşem bir doğa harikası olarak havadan drone ile görüntülendi. Denizden bin 250 metre yükseklikte bulunan Torkul Yaylası içerisinde volkanik çöküntüden oluşan 5 bin metrekare alana sahip bir gölet bulunuyor. Gölet çevresinde bulunan kayın, köknar, gürgen, kestane, akçaağaç, karaçam gibi ağaçların panoramik görüntüsü eşliğinde, piknik, olta balıkçılığı, foto-safari, çadır kampı gibi aktiviteler yapılırken, Torkul ve Odayeri yaylaları arasındaki 6 kilometrelik mesafede trekking turları gerçekleştiriliyor.

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