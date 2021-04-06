Torku ailesi kan bağışında bulundu

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Torku ailesi olarak biz yarışmayı seven bir aileyiz. Üreticinin ekmeğini büyütmek için pazarlarda yarışıyor, daha çok ağaç dikmek için zamanla yarışıyor, hastanelerde, ameliyat masalarında kimse çaresiz kalmasın diye kan bağışında kendi içimizde yarışıyoruz” ifadelerini kullandı. Konya Şeker olarak kendilerinin bir duruşu, tavırlarının olduğunu belirten Konuk, “Bu duruş ve tavır sadece ekonomik alanla da sınırlı değildir, biz iktisadi sahada yaptıklarımızla üreticinin ekmeğini büyütüyor, binlerce kardeşimizin elinin ekmek tutmasını sağlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Onların yanındayız

Konuk, şunları kaydetti: “İktisadi hayatın etkin aktörü olarak sosyal hayata da dokunuyor, ağaçlandırma gibi projelerle kökten bağlı olduğumuz topraklarımıza sahip çıkıyor, eğitim, sağlık gibi projelerle insanımıza el uzatıyor, organ bağışı ve kan bağışı gibi kampanyalara gösterdiğimiz yüksek katılımla da ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor, derde derman olsun diye bedenimizle de onların yanında duruyoruz. Organ Bağışı Kampanyası ile Türkiye’de kurumsal olarak en yüksek bağışçı katılım oranına ulaşmış, bundan dolayı da Konya Şeker, Sağlık Bakanlığı tarafından Sosyal Sorumluluklarını Yerine Getiren Kurum sertifikası ile ödüllendirilmişti. Sağlık alanındaki bir başka sosyal sorumluk projesi olan Kan Bağışı Kampanyası da kesintisiz devam ediyor.”