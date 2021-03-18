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Spor Torino'dan müthiş geri dönüş!
Spor

Torino'dan müthiş geri dönüş!

Torino, Serie A'da 24. haftanın erteleme maçında evinde konuk ettiği Sassuolo'ya karşı geriye düşmesine rağmen maçı son 13 dakikada çevirerek 3-2'ye getirmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 01:46:00 -
Torino'dan müthiş geri dönüş!

İlk yarıda 2 farklı geriye düşen Torino ikinci devre müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 mağlup etti.

Domenico Berardi'nin golleriyle öne geçen Sassuolo'ya Torino, Simone Zaza (2) ve Rolando Mandragora ile karşılık verdi.

Bu galibiyet sonrası Torino puanını 23'e çıkarırken Sassuolo ise 39 puanda kaldı.

Sassuolo'da Mert Müldür ve Kaan Ayhan mücadelede forma giymedi.

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