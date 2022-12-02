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Spor Torino Emirhan İlkhan kararını verdi!
Spor

Torino Emirhan İlkhan kararını verdi!

Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan'ın geleceği netlik kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 11:55:00 -
Torino Emirhan İlkhan kararını verdi!

Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan'ın geleceği netlik kazandı.

Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan genç oyuncu Emirhan İlkhan için İtalyan ekibi kararını verdi.

Siyah-beyazlılardan ayrılıp Torino'ya giden genç orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan, sadece 85 dakika süre bulabilmişti.

Juric fazla süre verebilir

Devre arasında kiralanacağı konuşulan oyuncuyla ilgili İtalya ekibi kararını verdi.

Buna göre genç yıldız adayı takımda kalmaya devam edecek. Emirhan'ın teknik direktör Juric'ten daha fazla süre alması bekleniyor.

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