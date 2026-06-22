Tören için takvim açıklandı! Hamaney’in cenazesi için kısıtlamalar getirildi

Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze törenlerinin takvimi açıklanırken, İran’da havalimanları için kısıtlama kararı alındı. İran Sivil Havacılık Kurumu, ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney’in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında ülkedeki bazı havalimanlarında uçuş kısıtlamalarına gidileceğini bildirdi.

4-9 Temmuz tarihleri arasında

İran Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Hamaney’in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı ile Mehrabad Havalimanı ve Meşhed kentindeki Meşhed Havalimanında uçuş kısıtlamalarına gidileceği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, 6 Temmuz’da Tahran’da bulunan havalimanlarındaki kısıtlamaların ağırlaştırılacağı, Meşhed Havalimanı’nın ise 9 Temmuz’da tamamen kapatılacağı ve hiçbir yolcu taşımacılığı yapılmayacağı vurgulandı.

Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz’da başkent Tahran’da yer alan İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilecek.

Ardından 6 Temmuz’da yine Tahran’a ikinci cenaze töreni düzenlenecek.

Daha sonra 7 Temmuz’da Kum’da, 9 Temmuz’da ise Meşhed kentinde tören düzenlenerek cenaze yine Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek.