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Torbalı 30 Ağustos’a hazır

İzmir’in Torbalı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle hazırlıkların tamamlandığı, kutlama programı kapsamında Ayrancılar’da yapımı tamamlanan Atatürk heykelinin açılışının yapılacağı belirtildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:31
Torbalı 30 Ağustos’a hazır

İzmir’in Torbalı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle hazırlıkların tamamlandığı, kutlama programı kapsamında Ayrancılar’da yapımı tamamlanan Atatürk heykelinin açılışının yapılacağı belirtildi.


Türk tarihinin en özel günlerinden olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Torbalı’da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Torbalı Belediyesi, birimleriyle koordineli bir şekilde 30 Ağustos Zafer Bayramı için çeşitli etkinlikler düzenlerken, bu yıl kutlamalar Ayrancılar’da gerçekleşecek. Sabah saatlerinde Torbalı Atatürk Anıtına konulacak çelenkle başlayacak olan kutlama programı, akşam saatlerinde daha da coşkulu hale gelecek. Kutlamalarda, Ayrancılar Meydanı’nda yapımı tamamlanan atlı Atatürk heykelinin de açılışı gerçekleşecek. Saat 20.30’da Barış Manço Caddesi’nde fener alayı ile devam edecek kutlama programı kapsamında, bir de konser verilecek. Grup Diez’in sahne alacağı konserden önce de belediye halk oyunu ekibi zeybek gösterisine imza atacak.


Kutlama programı çerçevesinde etkinlik alanlarının Türk bayraklarıyla donatacağı öğrenilirken, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, vatandaşları programlara davet etti. Uygur, şöyle konuştu:


"30 Ağustos Zafer Bayramımızı Torbalı’mıza yakışır bir coşkuyla kutlayacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıp, yıl dönümü anısına Ayrancılar’da yapımını tamamladığımız Atatürk heykelini açacağız. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde tüm Torbalı halkını bu büyük coşkuya ortak olmaya bekliyoruz."


Öte yandan, Torbalı’dan da kutlama programına katılmak isteyenler için belediye önünden saat 19.30 itibariyle ücretsiz servislerin kalkacağı da bildirildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:31
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