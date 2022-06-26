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Yerel Torbacılara operasyon: 9 tutuklama
Yerel

Torbacılara operasyon: 9 tutuklama

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 66 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 09:38:00 -
Torbacılara operasyon: 9 tutuklama

Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelilerin yurda soktukları uyuşturucuyu İstanbul genelinde ''torbacı'' olarak tabir edilen kişilere satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin fiziki takibi sonucu zanlıların kimlik bilgileri ve uyuşturucuyu depoladıkları adresler tespit edildi.

Uyuşturucunun bir kısmının araçla nakledileceği bilgisini alan jandarma ekipleri, Esenyurt, Sarıyer, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda belirlenen adreslerle araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 46 kilogram skunk ile 10'ar kilogram marihuana ve kokain olmak üzere 66 kilogram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 100 tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Adreslerde gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada uyuşturucuyla bağlantılarının olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor.

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