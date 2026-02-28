  • İSTANBUL
Torbacılara geçit yok! 9 gözaltı daha
Yerel

Torbacılara geçit yok! 9 gözaltı daha

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Torbacılara geçit yok! 9 gözaltı daha

Kırşehir Emniyet'i tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kente getirerek Kırşehir genelinde ticaretini yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.K., M.T., A.K., K.A., R.Ç., Ü.Ç., B.T., E.D. ve Ş.E. yakalandı. Şüphelilere ait 10 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda 2 parça halinde 5,59 gram uyuşturucu madde, 2 parça halinde 0,95 gram uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen A.K., M.T., A.K., K.A., R.Ç., Ü.Ç. ve B.T. serbest bırakılırken E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Ş.E. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

