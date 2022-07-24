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Yerel Torbacı kıskıvrak yakalandı
Yerel

Torbacı kıskıvrak yakalandı

İzmir'de ilçesinde 45 dakika içerisinde iki kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 09:50:00 -
Torbacı kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 45 dakika içerisinde iki kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin evinde 1 kilo 120 gram esrar ele geçirildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir şüphelinin 45 dakika içerisinde 2 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edildi. Zehir tacirini yakalamak için harekete geçen ekipler, şüpheli C.T.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 kilo 120 gram esrar, 55 gram metamfetamin ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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