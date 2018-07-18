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Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifinde sürpriz düzenlemeler yer aldı. Düzenleme ile uzman tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına 2 bin TL artış yapılacak. Uzman olmayanların emekli aylıkları ise 1533 TL artırılacak.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:09
Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak

TBMM'ye sunulan teklifte, sağlık çalışanlarının emeklilik hakları ile ilgili de çok önemli bir düzenleme yer alıyor.

Yapılan düzenleme doktorların ve diş hekimlerinin emekli maaşlarında yeni bir zam öngörüyor. TBMM'ye sunulan düzenleme üzerinden yapılan hesaplamaya göre uzman tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına 2 bin TL artış yapılacak. Uzman olmayan tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıkları ise 1533 TL artırılacak

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:09
  1. torba yasa

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  • METİNMETİN10 dk önce
    el insaf...EMEKLİ MÜHENDİS MAAŞLARINADA 2 BİN LİRA ZAM YAPIN. BÖYLE SAÇMALIK OLURMU. MÜHENDİSLERİ DÜŞÜNEN YOK
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