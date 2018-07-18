Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifinde sürpriz düzenlemeler yer aldı. Düzenleme ile uzman tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına 2 bin TL artış yapılacak. Uzman olmayanların emekli aylıkları ise 1533 TL artırılacak.18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:09
TBMM'ye sunulan teklifte, sağlık çalışanlarının emeklilik hakları ile ilgili de çok önemli bir düzenleme yer alıyor.
Yapılan düzenleme doktorların ve diş hekimlerinin emekli maaşlarında yeni bir zam öngörüyor. TBMM'ye sunulan düzenleme üzerinden yapılan hesaplamaya göre uzman tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına 2 bin TL artış yapılacak. Uzman olmayan tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıkları ise 1533 TL artırılacak
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