Torba yasa son dakika bugün 2022: Yeni torba yasada neler var 2022? 3 torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek?Torba yasa vergi affı!

Torba yasada neler var? Meclise sunulan 52 maddelik torba yasa teklifi meclise sunulmuştu. Ekonomik düzenlemeleri içeren yeni torba yasa kabul edildi. Yeni torba yasa teklifinde KYK borç faizlerinden elektrik doğal gaz yardımına kadar birçok ekonomik destek projeleri de yer alıyor. Kanun teklifinin üç ayrı parçayla meclise sunulacağı öngörülüyor. Peki Torba yasada neler var? Kredi kartı borçları silinecek mi, torba yasa kapsamında mı, maddeleri nelerdir?

Torba yasada neler var? Kredi kartı borçları silinecek mi, 2022 torba yasa kapsamında mı ve maddeleri nelerdir? (Sicil affı, KYK faizleri, Basın Kanunu...)

YENİ EKONOMİK DESTEK PAKETİ BEKLENİYOR? SON ÇIKAN TORBA YASA KISACA

Önümüzdeki birkaç gün sürecek olan torba yasa görüşmelerinde torbada yer alan kanun tekliflerinin mali boyutuna ilişkin etki analizi komisyon üyeleri ile paylaşıldı. Analize göre etkiler şu boyutlarda olacak:

KYK FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olan gençlerin borç faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenleme meclise sunuldu. Borç tutarlarındaki faiz miktarının silinmesi kararı, TBMM oylamasına sunulduktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece Kredi Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi ve harç kredisi alan gençlerin ana paraları dışında kalan cezalar ve faizleri silinecek. Etki analizine göre düzenleme ile 3 milyon üzerinde krediden yararlanmış olan öğrencilerin 27 milyar liralık borcundan vazgeçilmiş olacak.

YEMEK VERGİ MUAFİYETİ

İşverenler çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergisinden muaf olacak. Günlük 34 lira (+KDV) olan yemek ücretini işverenler çalışanlarına yemek kartı ile verebiliyorken bu uygulama ile bu bedel 2022 yılı için 51 lira (+KDV) olacak. Bu tutar hem gelir vergisinden hem sigorta vergisinden istisna tutulacak. Burada hem restoranlar da hem de marketlerde kullanabilen, işveren tarafından verilen yemek kartları yerine fiş söz konusu olacak. Yemek hizmeti veren kuruluşlar için de bedelinin ödenmesi suretiyle temin edilen ve yemek kartları diye adlandırılan kartların kullanılması koşulu aranacak. Etki analizine göre, 1 milyon kişiyi kapsayan bu düzenleme ile 15,9 milyar liralık bir gelir vergisinden vazgeçilmiş olacak.

Düzenlemeden yurt dışındaki inşaat işlerinde çalışan işçiler de yararlanacak. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yurtdışında çalışan işçileri kapsayan düzenlemede ise 1,8 milyar liralık bir gelirden vazgeçilecek. Ancak bunu karşılığında düzenleme ile birlikte 10 bin yeni istihdam oluşturulması şartı var. Mevcut durumda yurtdışında inşaatçılık faaliyetlerinde çalışan 20 bin kişi var. Bu sayının ilk etapta 30 bine çıkabileceği öngörülüyor.

PANDEMİ YASAK İHLALİ CEZALARI

Koronavirüs tedbirlerin uygulandığı ve maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu dönemlerde uygulanan cezaların iptal edilmesinin de ele alındığı yasa teklifi, meclisten geçmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girecek. Böylece pandemi sürecinde maske takmayanlar ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenleri kapsayan 2,7 milyar lira büyüklüğündeki ceza tutarı silinecek.

ÇALIŞANLARA ELEKTRİK DOĞAL GAZ DESTEĞİ

İşverenin çalışanına ayni veya nakdi verdiği tüm tutarlar ücrettir. Ücret üzerinden hem gelir vergisi alınır hem de sigorta primi alınır. Bu düzenleme ile 2023 Nisan ayına kadar çalışana verilecek olan 1000 TL elektrik ve doğal gaz ödemesi hem gelir vergisinden hem de sigorta vergisinden istisna olacak. Ayrıca elektrik, doğal gaz ve su aboneliklerinde 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altında olan borçların tasfiyesi de yapılacak. Elektrik, su, doğal gaz ve telefon gibi temel ihtiyaç abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan borçların bir miktarı silinecek. Bunun için 2000 TL'nin altındaki bu alacaklar "değersiz alacak" kategorisine alınacak.

GSM kuruluşları, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, asıl alacak ve ferilerinin 2 bin liranın altında olan kısımlarını silerek doğrudan "değersiz alacak" yazarlarsa vergiden indirim imkanından yararlanacaklar.

"Değersiz alacak" yazabilmek için gereken şartlar:

Borç icra safhasına gelmeli ve takipte olmalı

Borç bilançoda 3 yıl boyunca karşılık hesaplarda tutulmalı

Bu borçlar tahsil edilirse vergiye tabi tutulur, tahsil edemezse de üçüncü yılın sonunda değersiz alacak haline gelir.

Bu düzenleme ile hem vatandaşa katkı hem de şirketlere kolaylık sağlamak için kamu, Hazine ve Maliye Bakanlığı doğrudan "değersiz alacak" yazdırarak şirketlere bir imkan sağlıyor. Bu kapsamın maliyeti de yaklaşık 2,2 milyar liralık bir gelir vergisi istisnası olacak.

Detaylı bilgi için okumaya devam edebilirsiniz.

52 Maddelik Torba Yasada Neler Var? Torba Yasa 2022 Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte 52 maddelik torba yasa resmen sunuldu. İçerisinde ekonomik düzenlemelerinde olduğu yeni torba yasada hangi maddelerin olduğu merak konusu oldu. Son dakika gelen bilgiye göre torba yasada yer alan dezenformasyonla mücadele yasası da kabul edildi. Peki içerisinde KYK borç faizlerinin silinmesi, maske cezalarının kalkması gibi maddeler bulunan 2022 yeni torba yasası ne zaman çıkacak, yürürlüğe ne zaman girecek? İşte tüm ayrıntılar...

52 maddelik torba yasada neler var? Yüzbinlerce vatandaşı yakından ilgilendiren yeni torba yasası teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandı. İçerisinde KYK faizlerinin silinmesi, gelir vergisi düzenlemesi, elektrik ve doğalgaz desteği gibi birçok maddenin yer aldığı son torba yasasının tüm maddeleri merak ediliyor. Biz de tgrthaber.com.tr olarak 52 maddelik torba yasa içerisinde hangi maddeler var? Peki 2022 yeni torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek, ne zaman çıkacak? İşte merak edilen tüm soruların detaylıca anlatımı...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. Teklifle; Kovit-19 salgını sürecinde maske takmayanlara verilen cezalar affedilecek. KYK kredi faizleri ödenmeyecek. 2000 TL ve altındaki icra borçlarının sonlandırılması amaçlanıyor. İşverenler çalışanlarına yemek paralarını nakit ödemeleri halinde vergiden istisna olacak.

52 MADDELİK TORBA YASADA NELER VAR?

Torba yasa için yapılan hazırlıkların tamamlanması ve TBMM'ye sunulmasından sonra Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. İçerisinde birçok düzenlemeyi barındıran yeni torba yasası maddeleri de merak ediliyor. Bu sebeple 2022 torba yasa maddelerini sizler için listeledik. Pademinin getirdiği tahribadı azaltmak ve ekonomik açıdan sıkıntılı günleri geride bırakmak için şu maddeler 52 maddelik torba yasada şunlar yer alıyor:

Maske cezaları silinecek

KYK borç faizi silinecek. Öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek. Öğrenciler aldıkları borç miktarında ödemeyi mezuniyetlerinden 2 yıl sonra ödemeye başlayacak.

Doğalgaz ve elektrik desteği verilecek

2 bin TL'den küçük alacaklar, 5 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılan ve 2 bin lira altında olan alacakların tasfiyesi sağlanacak. Bu düzenlemeden yaklaşık 5 milyon kişi yararlanacak.

Kur Korumalı Mevduat süresi uzatılıyor. Düzenleme 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Gelir Vergisi Kanunu ve KHK'larda bazı değişiklikler yapılacak.

İşçilere verilen günlük 51 liralaya kadar tediye edilen yemek ödenekleri vergi muafiyeti çerçevesinde değerlendirilecek.

Varlık yönetimlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan kredi sözleşmelerinden kaynaklanan boçlar tasfiye edilecek.

Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmını 1 Haziran 2023'e kadar ödemesi veya yeniden yapılandırması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.

6. sınıf tıp ile 5. sınıf diş hekimliği fakülteleri öğrencileri, uygulama çalışmaları karşılığında, 12 ayı geçmemek üzere net asgari ücret tutarında aylık ücret alacak

Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, şans oyunu, müşterek bahis ve benzeri oyunlara internet veya diğer yollarla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayanlara 4 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek

AYM üyeleri, görev süreleri dolunca eski kurumlarında çalışabilecek.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, gerçeğe uygun olmayan sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç, bu kanun kapsamındaki kişilere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler silinecek.

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda gerçekleştirilen düzenlemeyle Kovid-19 nedeniyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler ile nakdi ücret desteği işlemleri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş ve İşçi Bulma Kurumu personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecek.

TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Torba yasa içerisinde bulunan sosyal medya yasası gibi maddeler TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girdi. Torba yasanın bazı maddeleri ise 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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