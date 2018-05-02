Topuklu ayakkabı sağlığı olumsuz etkiliyor

Yüksek topuklu ayakkabılar sürekli giyildiğinde kan dolaşımınızın yavaşlamasından varis oluşumuna kadar birçok sağlık sorunlarına neden oluyor.Birazdan vereceğimiz bilgilerden sonra topuklu ayakkabılarınızı rafa kaldırmayı düşünebilirsiniz.İşte topuklu ayakkabının sağlığınıza olan zararları…

KASLARDA GERİLME VE AĞRI HİSSİ

Sürekli yüksek topuklu ayakkabı kullanmak bir omurganızın diğer omurgaya kaymasına seb olabilir. Bu da sinirler arasında sıkışmaya neden olur. Böylelikle sırt kısmınızda ağrı meydana gelir. Ancak yüksek topuklu ayakkabılarınızı çıkardığınızda omurgadaki geçici kayma tekrar eski haline döner. Ve kaslardaki gerilme, ağrı hissi azalır.

AĞRI VE DİZDE ESNEME MEYDANA GELİR

Topuklu ayakkabı giydiğinizde ağırlık merkeziniz ön tarafa doğru kayar. Bu durum diz kısmında yer alan eklerde baskı oluşumuna neden olur. Bu durum sadece ağrıya neden olmaz aynı zamanda dizde esnemeyi de beraberinde getirir.

DENGE PROBLEMLERİNE DİKKAT!

Topuklu ayakkabı giymeye ne kadar alışırsanız alışın. Uzun dönem kullanılması sonucunda denge problemi yaşamanız kaçınılmaz olacaktır. Diz çevresindeki kaslarda meydana gelen aşırı gerginlik hissi denge probleminizin doğmasına neden olur.

VARİS OLUŞUMUNA NEDEN OLUR

Topuklu ayakkabılar kan dolaşımını olumsuz olarak etkiler. Bu durumun sonucunda bacağınızda varis oluşumu kaçınılmaz olacaktır. Bu tür ayakkabılar, bacaklardaki baskı ortamını arttırarak kanın yeterince baskılanmasına engel olur.