Topuk çatlağı evde nasıl tedavi edilir? | Topuklarda yaşanan sertleşmeler, çatlaklar çoğu zaman can sıkıntısına yol açar. Peki, bu görüntüden kurtulmak mümkün mü?

Topuk çatlakları nasıl geçer?

Topuk çatlaklarından kurtulmak için pek çok kişi kozmetik ürünleri tercih ediyor. Ancak evde bulabileceğiniz birkaç malzemeyle ayaklarınızı bebek ayağına çevirmeniz son derece kolay.

Limon kürü

Japonların yüzyıllardır kullandığı bu yöntem ayaklarınızı kısa sürede eski görüntüsüne kavuşturacaktır. Bir limonu blendardan geçirin. Topuklarınıza limon rendesini sürün. Arzu ederseniz bu karışımı sürdükten sonra ayağınızı sarabilirsiniz. 15 dakikanın ardından ayaklarınızı yıkayabilirsiniz.

Ayrıca haftada bir kez ayaklarınızı limon suyu, papatya karışımıyla hazırladığınız ılık suda dinlendirebilirsiniz.

Yulaf ezmesi maskesi

Yulaf ezmesi ile jojoba yağını iyice lapa haline getirin. Hazırladığınız maskeyi ayaklarınızda yarım saat bekletin. Yaklaşık bir hafta boyunca her gün bu maskeyi yaptıktan sonra ayaklarınızdaki farkı hissedeceksiniz.

Lavanta maskesi

Malzemeler:

Yarım su bardağı hindistan cevizi yağı

Yarım bu bardağı shea yağı

20 damla lavanta yağı

20 damla çay ağacı yağı

Lavanta maskesi yapılışı:

Öncelikle küçük bir sos tavasına hindistan cevizi yağı ve shea yağını alın.

Tavanın altını kısık ateşte açın.

Yağlar eridiğinde karışımı bir kavanoza boşaltın.

Kavanozun içerisine lavanta ve çay ağacı yağından damlatın.

Kreminizi güzelce karıştırın.

Ardından kavanozun kapağını kapatın.

Serin ve kuru bir yerde kreminizi muhafaza edebilirsiniz.

Sıcak havalarda kremi buzdolabında da saklayabilirsiniz.

Her gece uyumadan önce bu kremi ayaklarınıza sürüp ardından çoraplarınızı giyerek mışıl mışıl uyuyabilirsiniz.

Bu kremi 3-4 gün uyguladıktan sonra ponza taşı ile ayaklarınızın altını ovalayabilirsiniz.

Hazırladığınız bu kremi kullanmanın bir süresi yok. Ayaklarınızdaki çatlaklardan kurtulsanız bile haftada birkaç kez kremi uygulamaya devam edebilirsiniz.