Topuk çatlağına ne iyi gelir, neden olur, nasıl geçer? Ayak topuk çatlakları için ev çözümleri

Farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan çatlak topuklar ayak sağlığı ile ilgili olarak tedavi edilmesi gereken sorunlardan biri olarak biliniyor. Eğer çatlak topuklar zamanında tedavi edilmezse bu bölgede bulunmakta olan damarlar aracılığı ile mikroorganizmaların çatlaklar içerisinden vücuda ulaşma ve enfeksiyona neden olma riski taşıdığından tehlikeli durumlar söz konusu olabiliyor.

Çatlak Topuk Nedir?

En temel şekliyle topuk ve çevresinde oluşan küçük yarıklar olarak tanımlanan ve bir sağlık problemi olan topuk çatlakları oluşturduğu kötü görüntü nedeniyle de bu sorunu yaşayan kişide rahatsızlık hissi oluşturabiliyor. Topuklardaki çatlaklar şişkin, kuru ve yağ eksikliği bulunmakta olan nasır tabakaları nedeni ile oluşuyor. Kuru cilt yapısına sahip olan kişilerde çatlak topuk sorunu oluşma riski daha fazla oluyor. Bununla birlikte yaşlanma sonucunda da cildin elastikiyetini ve nemini kaybetmesi durumunda çatlak topuk daha sık görülebiliyor. Ayrıca yine bu bölgede bulunmakta olan açık sinir uçları nedeni ile çok fazla ağrı hissedilmesi durumu da ortaya çıkabiliyor.

Çatlak Topuk Nasıl Oluşur?

Öncelikle topuk bölgesinde nasırlanma ile başlayan topuk çatlaklarında ayak üzerindeki basınç ve baskının artmasıyla ayak tabanı genişliyor, buna bağlı olarak da nasırlar çatlıyor. Herkeste görülebilen çatlak topuk probleminde ayaktaki basınç ve baskı hali hali hazırda kuru durumda bulunan ve nemlendirilmeyen topukların parçalanarak çatlamasına neden oluyor. Ayak kopuğunda kaşıntılara, topuk derisinde dökülmelere ve derinin sertleşmesi sonucunda topuk renginin değişmesine neden olan topuk çatlakları deride kanamalara da yol açabiliyor.

Topuk çatlakları mevsimsel şartlara, uzun süreyle ayakta durmaya, tiroid, vitamin eksikliğine, diyabete, aşırı kuru cilt yapısına, egzamaya ve mantar gibi hastalıklara bağlı olarak oluşabiliyor. Çok sıcak su ile duş almak, ciltte kuruluk yaratan sabunları kullanmak, çok ince tabanlı ve ortopedik özelliklere sahip olmayan ayakkabılar ve sandaletler giymek, topuklu ayakkabıları sıklıkla tercih etmek ve dolaşım rahatsızlıkları topuklardaki çatlamaların diğer nedenleri arasında sayılabiliyor. Yaz aylarında sıcak ve kuru havanın etkilerinin yanı sıra terlik ve sandalet giyiminin ağırlık kazanması da çatlak oluşumunu hızlandıran nedenler arasında yer alıyor.

Çatlak Topuk Belirtileri Nelerdir?

Ayak topuklarında yavaştan oluşmaya başlayan sert görünüm ilk aşamada pek çok kişi tarafından önemsenmese de aslında son derece kötü bir görüntüye neden olabiliyor. Bu nedenle ilk belirtiler görülmeye başlandığı zaman topuklardaki çatlakların tedavi edilmeye başlanması gerekiyor. Ayak topuklarında kaşıntı, kanama, pul pul dökülme ve kızarıklık gibi belirtilerin ortaya çıkması topukta oluşmaya başlayan sağlık problemlerinin habercileri olarak kabul ediliyor. Bu aşamadan itibaren düzenli olarak nemlendirme ve bakım uygulamalarına başlanması gerekiyor.

Çatlak Topuk Çeşitleri Nelerdir?

Topuklardaki çatlaklar hafif düzey ve ileri düzey olmak üzere ortaya çıkıyor. Hafif düzeydeki çatlaklar kişinin kendisi tarafından basit yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Ancak bu aşamada tedavi sağlanmaması, çatlakların ilerlemesi ya da ileri düzeyde risk taşıyan çatlakların olması durumunda bir uzmana başvurulması ve acilen tedaviye başlanması öneriliyor.

Topuk çatlağına ne iyi gelir, nasıl geçer? Ayak topuk çatlakları için ev çözümleri

Topuk çatlakları büyük çoğunlukla topuklardaki cildin fazla kuruması sebebi ile meydana gelmektedir. Topuk çatlaklarına iyi gelen bitkisel maske ve kürler yardımıyla bu sorundan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Topuk çatlaklarına topuklu ayakkabıları fazla kullanmak ve fazla kilolar da sebep olabilmektedir.

Aşağıda yer alan doğal maskeleri kullanarak topuk çatlaklarınızı giderebilirsiniz. Düzenli olarak uygulamanız gereken bu maskeler tamamen bitkisel malzemeler kullanılarak hazırlanıyor.

Topuk Çatlağı İçin Doğal Tedavi

1 çay kaşığı vazelin

1 tane limon suyu

Vazelin ve limon suyunu karıştırıp topuk çatlaklarının üzerine sürün. Sonra çorabınızı giyin ve bu şekilde uyuyun. Sabah çoraplarınızı çıkarıp ayaklarınızı ılık suyla temizleyin.

Topuk Çatlağı Tedavisi

1 yeme k kaşığı limon

1 yemek kaşığı gliserin

Malzemeleri karıştırıp 1 saat bekleyin ve topuklarınıza sürün. Gün aşırı topuk çatlaklarına uygulayabilirsiniz.

Bitkisel Topuk Çatlağı Tedavisi

Kakao yağı

Acıbadem yağı

Malzemeleri bir araya getirip karıştırın ve topuk çatlaklarının bulunduğu bölgeye uygulayın. 1 saat ayaklarınızı bu şekilde beklettikten sonra ılık su kullanarak ayaklarınızı temizleyin. Haftada 3 kere uygulayabilirsiniz.

Topuk Çatlakları Neden Olur?

Açık terlik ve ayakkabı kullanımı topuk çatlaklarına neden olabilir

Fazla kilolu olmanız topukların çatlamasına neden olabilir

Cilt yapısı aşırı kuru olan kişiler topuk çatlaklarıyla karşılaşabilir

Gün içinde sürekli ayakta kalan kişilerde topuk çatlakları oluşabilir

Ayaklarında egzama bulunan kişilerde çatlak oluşumu görülebilir

Topuk Çatlakları Nasıl Önlenir

Yaz aylarında gün içinde çorap kullanmayan kişiler gece yatmadan önce topuklarına vazelin sürmelidir. Çorap kullanımı çatlak oluşumunu önlemektedir.

Bir süredir açık ayakkabı kullanan kişiler kapalı ayakkabı kullanmaya geçmelidir.

Gün içinde sürekli ayakta durmak zorunda olan kişiler akşam eve geldiklerinde deniz tuzu ve su karışımının içinde ayaklarını dinlendirmelidir.

Topuk Çatlağı Tedavisi

Elma sirkesi ve su karışımıyla topuklar yumuşatılabilir

Deniz tuzu ve zeytinyağını karıştırıp topuklarınıza uygulayabilirsiniz

E vitamini içeren kremleri eczaneden temin edebilir ve ayaklarınıza bu kremle bakım uygulayabilirsiniz

Ponza taşı ile topukları ovalamak çatlakları öneleyebilir

Çatlamış topuklara ne iyi gelir?

Limon asidik özelliği nedeniyle topuktaki mikropları önlediğinden topuk tedavisinde önemli bir etki sağlayabiliyor. Ilık suyla birlikte limon suyu topuklara sürülüp 15 dakika kadar sonra yıkanarak çatlaklara karşı etkili bir önlem alınması söz konusu olabiliyor.

Vazelin de topuk çatlaklarına karşı alternatif nemlendiricilerden biri olarak kabul ediliyor. Hem uygun fiyatlı hem de etkili bir ürün olan vazelin iyi nemlendirme özelliğinden dolayı sıklıkla tercih ediliyor. Düzenli kullanımda da büyük ölçüde faydası görülebiliyor. Aloe vera jelleri her gece yatmadan önce topuklara sürmek, içerdiği E ve C vitamininden dolayı daha ileri boyutlardaki topuk çatlaklarında dahi fayda sağlıyor. Ayrıca çatlayan ve kanayan yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesinde aloe vera jelleri önemli rol oynuyor.

Karbonat vücuttaki ölü derilerin yok edilmesinde etkili bir ürün olup masaj yapılarak on dakika süreyle topuklara uygulandığında gözle görülür sonuçlar alınabiliyor.