Toptancı halinde bıçaklı kavga

Olay, Yenimahalle 77. Sokak'taki Toptancı Hali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. (29) ile Y.B. (37) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.B. (29), diğer Y.B.'yi bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan T.Ö. (40), E.B. (53) ve Ö.F.B. (29) de bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Kavgada Y.B. (29) de burnundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Y.B. (37), T.Ö., E.B. ve Ö.F.B. Yüksek İhtisas Hastanesine, Y.B. (29) ise Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tarafların ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince E.B., Y.B. (37), Ö.F.B. ve T.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.