Toprak tatlısı tarifi nasıl yapılır? Saksı tatlısı tarifi

Toprak tatlısı malzemeleri

Kek İçin ;

4 adet yumurta

1 5 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket kakao

2 adet kabartma tozu

1 adet vanilya

2, 5 su bardağı un

Kreması İçin ;

1 litre süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1 paket kakao

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

80 gr çikolata

Üzeri İçin ;

1 paket kakaolu bisküvi

Toprak tatlısı nasıl yapılır?

Kek için yumurta ve şeker iyice çırpılır. Daha sonra diğer tüm malzemeleri koyup çırpmaya devam edelim.

Büyük boy 35-40 cm lik yağlanmış tepsiye dökülür.

175° fırında 25-30 dakika pişirelim. Kek piştikten sonra üzerine 1 su bardağı sütü gezdirelim.

Kreması için : 1 litre sütü, şekeri, nişastayı, unu ve kakaoyu tencereye alıp iyice çırpalım.

Ocakta karıştırarak kıvamına getirelim daha sonra vanilya ve tereyağını ekleyelim çikolataları da içine kırdıktan sonra iyice karıştıralım.

Soğumuş kekin üzerine kremamızı dökelim. Daha sonra robottan bisküvileri geçirelim ve kekimizin üzerine serpelim.

1 saat dolapta bekletelim. Afiyet olsun.

Saksı tatlısı son dönemde özellikle televizyon programlarında sık sık karşımıza çıkan ve tarifi birçok kişi tarafından merak edilen bir tatlı. Çikolatalı tatlıları sevenlerin tadını, şık sunumları sevenlerin ise görüntüsünü çok beğeneceği saksı tatlısı tam bir ikramlık.

Saksı tatlısı tarifi için malzemeler

3 adet kare bitter (sütlü çikolatalı olabilir) çikolata.

4 tane karton bardak

2 yemek kaşığı un

1 çay bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

2, 5 su bardağı süt

15 20 adet çilek

2 adet kivi

1 adet muz

2 paket negro bisküvi

4 adet nane yaprağı

Saksı tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Karton bardaklarımızın üst kısmını kesiyoruz. Çikolatalarımızı benmari usulü eritiyoruz. İlk bardağımıza 1. 5 yemek kaşığına yakın çikolatayı bardağımıza döküp çevirerek her yerine yayıyoruz. sırası ile bütün bardaklara uyguluyoruz. 20-25 dakika donması için buzluğa atıyoruz. İç kreması için , 2. 5 su bardağı sütü ve unu ve şekeri bir tencerede kaynatıyoruz. Oda sıcaklığına gelmesi için bekletiyoruz , meyvelerimizi küçük küp küp doğuruyoruz. Soğuyan muhallebinin içine 1 paket krem şanti ve vanilyayı ekleyip 3 dakika çırpıyoruz , meyvelerimizi ekliyoruz kaşık ile ezmeden karıştırıyoruz. Saksı oluşturma aşaması için , Negro bisküvilerimizi ortadan ayırıp arasındaki kremayı sıyırıyoruz. Kremalarından ayrılmış negroları toz olmayacak şekilde robottan geçiriyoruz. Buzlukta donmuş olan çikolatalarımızı alıyoruz, bardağı yırtarak çikolatalarımızı çıkarıyoruz. Çıkardığımız saksı şeklindeki çikolataların dibine toprak Yani biraz negro serpiyoruz. Üzerine krema koyuyoruz üzerine tekrar toprak koyuyoruz en son bir nane koyuyoruz.

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