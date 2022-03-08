Malaga pasta tarifi nasıl yapılır? Malaga orjinal tarif pastane usulü

Malaga pasta tarifi için malzemeler

Pastanın Keki İçin;

4 adet yumurta (akı ve sarısı ayrı ayrı kullanılacak)

1 çay bardağı şeker (yarısı yumurta akları için, yarısı sarıları için)

1 paket vanilya

Yarım çay bardağı süt

Yarım su bardağından biraz fazla un

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı nişasta (tepeleme)

2 yemek kaşığı kakao (tepeleme)

Pastacı Kreması İçin;

Yarım litre süt (500 ml)

1 çay bardağı un

1 çay bardağı şeker

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı nişasta (tepeleme)

50 gram tereyağı

1 paket vanilya

Ganajı İçin;

200 ml sıvı krema

1 yemek kaşığı tereyağı

70 gram sütlü + 70 gram bitter çikolata

1 çay bardağı fındık kırığı (isteğe bağlı)

İçi İçin;

7 adet muz (eğer yerli muz kullanıyorsanız, 14 adet)

Kenarları İçin;

Fındık kırığı

Malaga pasta tarifi nasıl yapılır?

Pastanın kekini yapmak için; ilk olarak karıştırma kabına yumurta aklarını alalım, şekeri yavaş yavaş ekleyerek köpük köpük olana kadar mikser ile çırpalım. Ayrı bir kabın içerisine yumurta sarılarını alarak karıştıralım ve üzerine vanilya, süt, un, kabartma tozu, nişasta ve kakaoyu ilave ederek tekrar karıştıralım. Yumurta sarılarının olduğu kek harcının içerisine, çırptığımız yumurta aklarının yarısını ekleyerek köpüğünü söndürmeden yavaş yavaş karıştıralım. Sonrasında kalan yumurta aklarını da ilave edelim ve yavaş yavaş karıştırarak hamurumuzu hazırlayalım. Hazırladığımız kek harcını, pişirme kağıdı yerleştirdiğimiz borcama dökelim ve her yeri eşit olacak şekilde düzeltelim. Borcamı birkaç kez tezgaha vurarak, hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım ve önceden ısıtılmış 170°C fırında 22 dakika pişirelim. Kekimiz pişerken, biz de pastacı kremamızı hazırlamaya başlayalım. Pastacı kreması için; uygun bir tencerenin içerisine süt, un, şeker, yumurta sarısı ve nişastayı alalım ve karıştıralım. Tenceremizi ocağa alalım ve koyulaşana kadar karıştırarak pişirelim. Kremamız kaynamaya başladığında ocaktan alalım, içerisine tereyağı ve vanilyayı da ekleyerek, mikser ile çırpalım. Daha sonra kremamızı geniş bir kaseye alalım ve üzerini kremaya temas etmeyecek şekilde streçleyerek soğumaya bırakalım. Pişen kekimizi fırından alalım, pişirme kağıdından tutarak borcamdan çıkartalım. Kek ve krema güzel bir şekilde soğuyana kadar bekleyelim. Kremamız soğuduktan sonra, sıkma torbamızın içerisine dolduralım, Kekimizi, muzların genişliğinden biraz daha geniş olacak şekilde keselim. Ben 7 şerit olacak şekilde kestim ancak muzların büyüklüğüne göre değişebilir. Daha sonra, kek dilimlerini ortadan ikiye keselim ve 14 küçük dikdörtgen elde edelim. Kekin sütü daha iyi çekmesi için, üzerine kürdan ile delikler açalım ve 1 tatlı kaşığı kadar süt gelecek şekilde keklerimizi ıslatalım. Kekler yumuşak olduğu için, tercihe bağlı olarak ıslatmayabilirsiniz. Kek dilimimizden 1 tanesini alalım ve içerisine sıkma torbasına doldurduğumuz kremamızdan sıkalım.

Muzumuzu soyalım, ikiye bölelim ve kremamızın üzerine hafifçe bastırarak yerleştirelim. Kremayı, muzun kenarlarını kapatacak şekilde sıvayalım. Bütün kek dilimleri bitene kadar, bu işleme devam edelim. Benim bu şekilde kremam tam geldi. Hazırladığımız pastalarımızı buzdolabına kaldıralım ve muzların sabitlenmesi için dinlenmeye bırakalım. Pastamızı kaplayacağımız ganajı hazırlamak için, küçük bir tencerenin içerisine sıvı kremayı alalım ve tenceremizi ocağa yerleştirerek altını yakalım. İçerisine tereyağı ekleyerek ısıtalım. Bu noktada, kremanın kaynamamasına dikkat etmelisiniz. Isınan kremamızı ocaktan alalım ve içerisine sütlü ve bitter çikolatamızı ekleyerek, erimesini sağlayalım. Hazırladığımız ganajın içerisine, isteğe bağlı olarak fındık kırığını ilave edelim ve karıştıralım. Oda ısısına gelen ganajımızı dolaba kaldırarak, dinlendirelim. Pastamızı kaplamak için, telin altına pişirme kağıdı serelim ve telin üzerine pastalarımızı yerleştirelim. Hazırladığımız ganaj ile pastalarımızın tüm yüzeyini kaplayalım. Tüm pastalarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra, kenarlarını fındık kırığı ile süsleyelim. Dinlenmesi için 3-4 saat buzdolabında bekletelim.

Afiyet olsun.