Toprak Razgatlıoğlu sezonu 5. sırada tamamladı
Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 315 puanla sürücüler klasmanında sezonun beşincisi oldu.
Toprak Razgatlıoğlu, Katar'daki 5 bin 380 metrelik Losail Pisti'nde düzenlenen son etabın ikinci yarışında piste çıktı.
Milli motosikletçi, 12. cepten başladığı mücadeleyi, 5. sırada tamamladı.
Mücadeleyi, bu sezonla beraber son 5 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea lider bitirdi.
Milli sporcu, sezonu 5. sırada tamamlarken, 2019 bağımsız pilotlar sıralamasında birinci oldu.