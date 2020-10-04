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Spor Toprak Razgatlıoğlu Fransa'daki ikinci yarışta 9'uncu, Can Öncü ise 7'nci oldu
Spor

Toprak Razgatlıoğlu Fransa'daki ikinci yarışta 9'uncu, Can Öncü ise 7'nci oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-04 17:28:23 -
Toprak Razgatlıoğlu Fransa'daki ikinci yarışta 9'uncu, Can Öncü ise 7'nci oldu

ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Fransa ayağının ikinci yarışında 9. oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, PATA Yamaha takımıyla adından söz ettiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Magny-Cours Pisti'nde Fransa'da TSİ saat 15.00'te başlayan ikinci yarışını 9. sırada bitirdi.

Bu sonuçla Razgatlıoğlu, 175 puanla pilotlar klasmanında 6. sırada yer aldı.

Öte yandan Turkish KNN Team Takımı'nın 17 yaşındaki genç milli sporcusu Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın yedinci ayak yarışları için Magny-Cours Pisti'nde TSİ 13.30'da ikinci yarışta gaza bastı.

Bugünkü yarışa 22. cepten başlayan milli sporcu Can Öncü, 3. sıraya kadar yükselmesine rağmen kaza yapması sonucunda mücadeleyi 7. sırada tamamladı.

Kazadan sonra tekrar ayağa kalktığı ve motorunu sürdüğü gözlenen Can Öncü, 53 puanla pilotlar klasmanında 12. sıraya yükseldi.

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