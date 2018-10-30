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Toprak Mahsulleri Ofisi fındık için randevu almaya başladı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık alımı için tüm hazırlıklarını tamamlayarak, bugün itibariyle üreticilere randevu vermeye başladığını açıkladı.

30 Ekim 2018 Salı 19:28
Toprak Mahsulleri Ofisi fındık için randevu almaya başladı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, TMO’ya ürün teslim etmek isteyen üreticilerin kurumun resmi internet sitesi üzerinden ve şubelerden şahsen randevu alabileceklerini belirterek, “ Giresun’da TMO’nun iki merkezde alım yapacak bunların merkez Giresun Ticaret Borsası Lisanslı Deposu ve Tirebolu’da reysaş depoları. Lisanslı depo alım merkezine ürün teslim eden ve alım kriterlerine uygun ürün bedellerinin aynı gün içerinde, Tirebolu Reysaş alım merkezi ile lisanslı depodaki ikinci alım merkezine teslim edilen ve alım kriterlerine uygun almayan ürün bedellerinin ise 23 iş günü içerisinde ödenecek. TMO’nun 1 Kasım itibariyle Giresun kalite yağlı fındığın kilogramını 14.50 lira, levant kalite fındığın kilogramını ise 14 liradan almaya başlayacak” dedi.

Karan, TMO’nun piyasaya girmesinin ardından serbest piyasada fındık fiyatının anında 75 kuruş artış gösterdiğini, geçen hafta 12.75 lira bandında işlem gören Giresun kalite yağlı fındığın kilogramının 13.50 liraya yükseldiğini ifade etti.
 
1 Kasım’dan sonra bu fiyatın TMO’nun fiyatını bulmasını beklediklerini vurgulayan Karan, “Borsalarda işlem gören fındık miktarı ile ihracat rakamlarına baktığımızda şu anda rekoltenin yaklaşık yüzde 70’i üreticinin elinde bulunuyor. Buda üreticimiz adına ve ülkemize fındık üzerinden girecek olan döviz girdisi açısından memnuniyet verici” ifadelerini kullandı.
 
Karan, TMO’ya ürün tesliminde çürük, karışık, çatlak ve nem kesintilerinin dışında sadece yüzde 2 stopaj kesintisi yapılacağını, lisanslı depoya teslim edilen ürününe ise stopaj kesintisi uygulanmayacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 19:28
  1. Giresun
  2. Nurittin Karan

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