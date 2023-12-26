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Aktüel Toprak kayınca kömürlükten kopan parçalar çocuk parkına düştü
Aktüel

Toprak kayınca kömürlükten kopan parçalar çocuk parkına düştü

Yeniakit Publisher
2023-12-26 19:15:00 -
Toprak kayınca kömürlükten kopan parçalar çocuk parkına düştü

Eyüpsultan’da yağışın etkisiyle meydana gelen toprak kayması sonucu kömürlüğün bir kısmı aşağıda bulunan çocuk parkına düştü.

Eyüpsultan’da yağışın etkisiyle meydana gelen toprak kayması sonucu kömürlüğün bir kısmı aşağıda bulunan çocuk parkına düştü. Bu sırada parkta kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, olay yerine gelen belediye ekipleri kömürlüğü yıkmaya başladı. Ekiplerin çalışması ve park havadan görüntülendi.
Olay, dün sabah saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, kısa süre önce kentsel dönüşüm için bir bina boşaltıldı. Binanın arka tarafında bulunan kömürlüğün bir kısmı ise yağmurun etkisiyle toprak kayınca altında bulunan çocuk parkına düştü. Olay anında şans eseri parkta hiç kimsenin bulunması muhtemel bir facianın önüne geçerken, çocuk parkı zarar gördü. Olay yerine gelen Eyüpsultan Belediyesine bağlı ekipler boşaltılan binayı mühürledi. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri ise çökme tehlikesi bulunan kömürlüğü kontrollü bir şekilde yıkmaya başladı. Site içerisindeki park etrafı çevrilerek geçici süreyle kullanıma kapatıldı. Ekiplerin çalışma yaptığı site içerisinde park ve olay yeri havadan görüntülendi.

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