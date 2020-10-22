“Toplumun önde gidenleri sade yaşamalı”

Hacı Yakışıklı Ankara

Akit’e konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen’den önemli uyarılar... Peygamber Efendimiz’in “Dünya sevgisi tüm yanlışların tüm hataların başıdır” sözüyle dünyevileşme tehlikesine dikkat çektiğini belirten İşliyen, şunları dile getirdi:

Allah yolunda harca

“Bugün insanlarımız fazlalaşmış olabilir, mal makam sahibi olmuş olabiliriz, eskiye oranla pek çok kazanım elde etmiş olabiliriz. Bütün bunları lüksümüze, şahsımıza kullanmak dünyevileşmektir. Allah için kullanmak ise dünya ve ahiret dengesini bulmak demektir. Günümüzde gençler elimizden gitti, gençler çok dünyevileşti, insanlarımız dünyevileşti şeklindeki yaklaşımlara ben çok katılmıyorum. Belli dönemlerde biraz artmış, biraz azalmış olabilir ama her şey bozuk her şey elimizden çıktı deyip de ümitsizlik çoğaltmak da yanlıştır. Hiçbir şey yokmuş gibi umursamaz davranmak da yanlıştır. Dün neyse bugün de aynı aşağı yukarı benzer problemler vardır. Burada yapılması gereken gençlerimize yönelik iyi örnekleri çoğaltmaktır.

Örneğimiz Peygamber

“Özellikle önde olan insanların sade bir hayat yaşamaya dikkat etmesi gerekiyor. Peygamber Efendimiz böyle yapmıştır. Peygamber Efendimizin hasır üzerinde yatması yatak bulamadığı için değildir. Hz. Peygamberin doğru dürüst sıcak yemek yememesi evinde yemek bulamadığından değildir. Dolayısıyla önde olanların daha sade daha mütevazı daha ortalama topluma yakın bir hayat sürmesi gerekir. Daha iyisini alabilecekken daha orta seviyede bir şey alması, daha lüks evde oturabilecekken ortalama bir evi tercih etmesi. Daha pahalı kıyafet giyebilecekken onu tercih etmemesi takvanın gereğidir. Günümüzde olumlu örnekleri çoğaltmaya gayret etmek lazım. Çünkü önde olanlar ne ile meşgul olurlarsa takip edenler o tarafa doğru meylederler. Mümkün mertebe güzel örnekleri çoğaltmak gerek. İstikbalini kurtaralım bir gencin. İstikbalini kurtarayım derken güzel okullara gönderdim, özel eğitimler aldırdım, güzel diplomalarla güzel bir iş buldum, güzel düğün yaptım ama Allah’ı kitabı anlatmadıysan istikbalini kararttın demektir. Kurtardın anlamına gelmez. İstikbali kurtarmak demek ki ölüm ötesini kurtarmak demektir.

Her şeyin başı ahlâk

Yani Yüce Allah’ı öğretmediniz insan çok iyi eğitim almış sorumluluk bilinci sahibi değilse mesela ameliyat ettiği hastanın böbreğini organ mafyasına satabilir. Önce iman, ahlak, haya, namus sorumluluk bilinci gibi kavramlar lazım çok iyi eğitim almış bir mühendis eğer ahlak ve sorumluluk bilincine namus ve iffet gibi kavramlara sahip değilse, demirden çimentodan çalarak yaptığı evler 5 şiddetli bir depremde yıkılır ve yüzlerce insanın ölümüne sebep olabilir.”