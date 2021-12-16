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Medya Toplumu ifsad projesinde birbiriyle yarışanlardan Ece Üner kaybetti! 95. bölümü ile veda ediyor
Medya

Toplumu ifsad projesinde birbiriyle yarışanlardan Ece Üner kaybetti! 95. bölümü ile veda ediyor

Toplum ahlak yapısını ifsad etmekte birbiri ile yarışan gündüz kuşağı programlarından "Ece Üner ile Susma" final yapma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 20:10:00 - 2021-12-16 20:22:43
Toplumu ifsad projesinde birbiriyle yarışanlardan Ece Üner kaybetti! 95. bölümü ile veda ediyor

Show TV Ana Haber'in eski sunucusu Ece Üner'in Kanal D'de sürdürdüğü "Ece Üner ile Susma" programı reytinglerde rakiplerine göre geride kaldığı gerekçesi ile yayından kaldırılıyor.

95. bölümü ile veda edecek

Toplum ahlak yapısını ifsad etmekte birbiri ile yarışan gündüz kuşağı programlarından birisi daha sona geldi. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programı final yapmaya hazırlanıyor.

9 Ağustos 2021'de yayın hayatına başlayan program, diğer gündüz kuşağı programlarının reytinglerine göre geride kaldı. Yapımcısının beklentisini karşılamayan program, 17 Aralık Cuma günün yayınlanacak 95. bölümü ile ekrana veda edecek.

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Yorumlar

Uğur

Darısı bütün feministlerin başına. Evde örgü örsünler.
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