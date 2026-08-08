Toplum, aile ve fert kayboluyor!

Türkiye'de evlilik oranları gerilerken ilk evlenme yaşı yükseliyor, boşanmalar ve düşük doğurganlık devam ediyor. Gençlerin evlilikten uzaklaşması, ekonomik koşulların yanı sıra bireyselleşme, dijital kültür, değişen tüketim alışkanlıkları ve aile dışındaki yeni değerlerin etkisiyle daha kapsamlı bir toplumsal dönüşüme işaret ediyor.

Türkiye’nin aile yapısındaki dönüşüm artık sosyolojik araştırmaların yanında rakamlarda da açık biçimde görülüyor. Evlilik yaşı yükselirken evlenen çiftlerin sayısı geriliyor. Doğurganlık oranı nüfusun kendisini yenileme seviyesinin altında kalıyor. Boşanmalar ise özellikle evliliklerin ilk yıllarında yoğunlaşıyor.

TÜİK verilerine göre 2025 yılında 552 bin 237 çift evlendi, 193 bin 793 çift boşandı. Ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,5, kadınlarda 26 olarak kaydedildi. Boşanmaların yüzde 34’ü evliliğin ilk beş yılında gerçekleşti.

Demografik tablonun en dikkat çekici taraflarından biri ise doğurganlıktaki gerileme oldu. 2025 yılında 895 bin 374 canlı doğum gerçekleşirken toplam doğurganlık hızı 1,42’ye düştü. 2001 yılında 2,38 olan bu oran, nüfusun kendisini yenilemesi için gerekli kabul edilen 2,10 seviyesinin altında bulunuyor.

Ortada artık münferit tercihlerden ibaret olmayan, aile kurumunun bütün yapısını etkileyen uzun vadeli bir dönüşüm bulunuyor.

Aile, insanın ilk ocağı

Aile, insanın dünyayla kurduğu ilk ilişkinin başladığı yer. Çocuk ilk olarak burada konuşmayı, paylaşmayı, sorumluluk almayı, otoriteyi ve aidiyeti öğreniyor. Toplumun kültürü ve değerleri de kuşaktan kuşağa büyük ölçüde aile üzerinden aktarılıyor.

Teoman Duralı’nın aileye ilişkin yaklaşımı bu bakımdan dikkat çekici. Duralı, aileyi insanın yalnızca biyolojik ve hukuki birlikteliği olarak değil, hayatın maddî ve manevî ihtiyaçlarının karşılandığı temel zemin olarak görüyor. Aileyi “maddî ve manevî sıcaklık sağlayan bir sığınak, barınak ve ocak” olarak nitelendiriyor.

Bu ocak zayıfladığında mesele yalnızca karı-kocanın ilişkisine indirgenemiyor. Çocuğun yetişme biçimi, ferdin toplumla kurduğu bağ, kültürel aktarım ve aidiyet duygusu da bundan etkileniyor.

Bugün yaşanan dönüşümün asıl önemli tarafı da burada ortaya çıkıyor. Aile daha az kuruluyor, daha fazla dağılıyor ve aileyi meydana getiren anlayış da değişiyor.

Dijital hayat aile düzenini de değiştiriyor

Aile yapısındaki dönüşümün bir diğer boyutunu dijitalleşme oluşturuyor. İnternet ve sosyal medya, çocukların ve gençlerin bilgiye, eğlenceye ve farklı yaşam biçimlerine erişimini aile çevresinin dışına taşıdı. Böylece aile, çocuğun dünyasını şekillendiren başlıca kaynak olma özelliğini giderek kaybetti.

Özellikle sosyal medya platformlarında yaygınlaşan yaşam tarzları, ilişki biçimleri ve tüketim alışkanlıkları, gençlerin aileden öğrendikleri değerlerle karşı karşıya gelebiliyor. Daha önce aile, okul ve yakın çevre üzerinden şekillenen sosyal ve kültürel aktarımın yerini bugün çok daha geniş ve denetimsiz bir dijital alan alıyor.

Bu değişim aile içerisindeki otorite ilişkilerini de etkiliyor. Çocukların ve gençlerin gündelik hayatlarını belirleyen içerikler artık yalnızca anne ve babaların yönlendirmesiyle sınırlı değil. Sosyal medya fenomenleri, popüler kültür ve dijital topluluklar, gençlerin tercihleri üzerinde giderek daha fazla etkili oluyor.

Aile içerisindeki değer aktarımının zayıflamasıyla birlikte gençlerin evlilik, aile, kariyer ve yaşam tarzına ilişkin beklentileri de değişiyor. Evlilik ve çocuk sahibi olmak, önceki kuşaklarda olduğu gibi hayatın doğal bir aşaması olmaktan çıkarak kişisel tercihler arasında değerlendiriliyor.

Bireyselleşme evlilik anlayışını dönüştürüyor

Aile kurumundaki değişimin bir diğer ayağını bireyselleşme oluşturuyor. Modern hayatın merkezine yerleşen birey anlayışı, kişinin hayatını kendi tercihleri ve kişisel hedefleri üzerinden kurmasını öne çıkarıyor.

Bu durum evlilik kararlarına da yansıyor. Kariyer, eğitim, ekonomik bağımsızlık ve kişisel yaşam alanı gibi unsurlar evlilik kararında daha belirleyici hâle gelirken, evlilik ve çocuk sahibi olma yaşı ileriye taşınıyor.

Özellikle gençler arasında evliliğin kişisel özgürlüğü sınırlandırabileceği yönündeki düşüncenin yaygınlaşması, aile kurma kararını geciktiren faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Çocuk sahibi olmak da benzer şekilde kariyer ve yaşam planıyla birlikte değerlendiriliyor.

Bu kültürel değişim ekonomik şartlarla birleştiğinde ortaya daha belirgin bir tablo çıkıyor. Konut ve kira fiyatları, iş güvencesi, düğün ve ev kurma masrafları gençlerin evlilik kararını zorlaştırırken, bireysel yaşamı önceleyen anlayış da evliliğin ertelenmesini kolaylaştırıyor.

Böylece ekonomik gerekçeler ile kültürel dönüşüm birbirini besleyen iki unsur hâline geliyor.

Evlilik erteleniyor, çocuk erteleniyor

Türkiye’deki demografik göstergeler bu kültürel değişimin sonuçlarını açık biçimde ortaya koyuyor.

İlk evlenme yaşı yükseldikçe çocuk sahibi olma yaşı da yükseliyor. Evliliğin ertelenmesi, çocuk sahibi olmanın ertelenmesini beraberinde getiriyor. Çocuk sayısının azalması ise doğrudan nüfus yapına yansıyor. Buna ekonomik şartlar da ekleniyor. Konut fiyatları, kira bedelleri, işsizlik ve güvencesiz çalışma, gençlerin aile kurmasını zorlaştırıyor. Düğün ve ev kurma maliyetleri de evliliği ciddi bir ekonomik karar hâline getiriyor. Fakat ekonomik sebepler tek başına yeterli açıklama sunmuyor.

Çünkü aynı ekonomik şartlar içerisinde aile kurmayı isteyenlerle istemeyenler arasında ciddi bir zihniyet farkı da bulunuyor. Bir kesim için aile kurmak hayatın tabii bir merhalesi olmaya devam ederken, başka bir kesim için evlilik uzun süre ertelenebilecek, hatta hiç tercih edilmeyebilecek bir seçenek hâline geliyor.

Yalnızlık normalleştiriliyor

Dijital kültürün bir başka sonucu da yalnızlığın giderek sıradanlaşması. İnsanlar geçmişte sosyal çevre, mahalle ve aile içerisinde daha yoğun ilişkiler kurarken bugün sosyal medya üzerinden binlerce kişiyle temas kurup gerçek hayatta çok az insanla yakın ilişki kurabiliyor.

Sosyal medya, insanları sürekli iletişim hâlinde tutarken gerçek hayattaki ilişkilerin niteliğini de değiştiriyor. Arkadaşlıkların ve ilişkilerin daha hızlı kurulup daha hızlı sona ermesi, kalıcı bağların kurulmasını zorlaştırabiliyor. Evlilik ise bütün bu geçici ilişkilerin aksine süreklilik, sadakat ve sorumluluk gerektiriyor. Bu nedenle hızlı tüketilen ilişki kültürüyle kalıcı aile hayatı arasında giderek daha belirgin bir gerilim oluşuyor.

Mesele artık sadece nüfus değil

Doğurganlığın 1,42’ye gerilemesi, Türkiye’nin gelecekteki nüfus yapısı açısından ciddi bir uyarı niteliğinde. Fakat meselenin yalnızca nüfus hesabıyla ele alınması da yetersiz. Çünkü aile, aynı zamanda toplumun hafızasını taşıyan kurum. Dil, ahlâk, gelenek, görgü, dinî ve kültürel değerler ilk olarak aile içerisinde öğreniliyor. Çocuk, mensup olduğu toplumun dünyasını önce ailesinden devralıyor. Aile zayıfladıkça bu aktarımın başka merkezlere kayması da hızlanıyor. Bugün bu merkezlerin başında dijital kültür bulunuyor.

Dolayısıyla önümüzde birbirini besleyen bir süreç var: Ailenin küçülmesi ve aile dışındaki kültürel etkinin büyümesi. Bir tarafta daha geç evlenen, daha az çocuk sahibi olan fertler; diğer tarafta bu fertlerin düşünce, davranış ve tüketim alışkanlıklarını şekillendiren geniş bir dijital kültür alanı bulunuyor.

Neslin her yönden kuşatılması

Her yönden neslin kesilmesi için bir taarruza uğruyoruz. Toplumu tek tipleştiren, insanı yalnızlığın dipsiz kuyusuna atıp orada boğan bir düzen giderek yayılıyor. Depresif, hodbin, hayvanî özgürlüğüne düşkün, manevî tarafı körelmiş, her şeye düşman, sevmeyi unutmuş, menfaat duyguları galebe çalmış, şahsiyetini yitirmiş ve ruh tazeliğini kaybetmiş bir insan prototipi ortaya çıkıyor.

Başını ekranlardan kurtaramayan, tefekkür etmeyi unutan ve gerçek hayattaki bağlarını giderek kaybeden bu insan tipi, ailenin ve toplumun taşıdığı değerlerden de uzaklaşıyor. Böyle bir yapı içerisinde neslin devamı yalnızca doğum sayılarına indirgenemiyor. Ortaya çıkan mahsulün nasıl bir insan olacağı da aynı derecede önem taşıyor. Ve bu mahsulden hiçbir şey çıkmayacak. Büyük bir boşluğa doğru yuvarlanıyoruz. Farkında değil misiniz?

KAYNAKLAR:

Ş. Teoman Duralı, Sorun Nedir?, Dergâh Yayınları.

Ergün Yıldırım’ın aile, modernleşme, bireyselleşme ve dijital kültür üzerine çalışmaları.

M. Taha İnci, “Aile Yapısının Bozulması ve Tekrar İnşa Edilmesine Dair” — Aylık Baran Dergisi, 36. Sayı, Şubat 2025.

Ömer Emre Akcebe, “Hakikatin İnkarına Dayalı Toplum: Aile ve Kimlik Krizi” — Aylık Baran Dergisi, 46. Sayı.

Akif Emre’nin modernleşme, aile ve bireyselleşme üzerine yazıları.

TÜİK, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2025.

TÜİK, Doğum İstatistikleri, 2025.