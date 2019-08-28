Toplu taşıma araçlarına yönelik kontroller devam ediyor Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından şehir içi yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarına yönelik kontroller devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından şehir içi yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarına yönelik kontroller devam ediyor.

Denetim ekipleri, hareket halinde yolcuların güvenliğini tehlikeye sokan ve kapısı açık şekilde ilerleyen toplu taşıma araçlarını tespit ederek gerekli cezai işlemleri uyguluyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarına yönelik kontrollerimiz devam ediyor. Denetim ekiplerimiz hareket halinde kapısı açık ilerleyip yolcu güvenliğini tehlikeye sokan toplu taşıma araçlarını tespit ederek gerekli cezai işlemleri uyguluyor. Yolcu güvenliğini daha huzurlu daha güvenli hale getirmek için sürdürdüğümüz çalışmalarız artarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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