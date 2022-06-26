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Yaşam Toplu sünnetten kaçan çocuk peşinden koşturdu! O anlar gülümsetti
Yaşam

Toplu sünnetten kaçan çocuk peşinden koşturdu! O anlar gülümsetti

Şanlıurfa'da toplu sünnet töreninden kaçan bir çocuk, yakınlarını peşinden koşturdu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler gülümsetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 14:40:00 - 2022-06-26 14:53:53

Şanlıurfa’da yüzlerce çocuğun sünnet edildiği toplu sünnet töreninde sünnet sırası gelen bir çocuk sünnet olmamak için salondan kaçtı. Gülümseten o anlar amatör bir cep telefonu kamerasına yansırken kaçan çocuğu yakalamak için yakınları seferber oldu.

Şanlıurfa’da hayırsever bir iş adamı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet töreninde bu yıl da yüzlerce çocuk sünnet edildi. Sünnet sırası gelen bir çocuğun salondan kaçması törende renkli anlara sahne oldu.

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O anlar amatör bir cep telefonu kamerasına yansırken sünnetten kaçan çocuğu yakalamak için yakınları seferber oldu.

Sünnet olmamak için durmadan koştu

Sünnet olmamak için törenden kaçan çocuk törenin gerçekleştirildiği taziye evi önünde dakikalarca koştu. Annesi babası ile diğer yakınlarının uzun süre kovaladığı çocuğun sünnet olmamak için törenden kaçması saniye saniye amatör bir kameraya yansıdı. O anlarda çocuğun kendisini yakalamak için uğraşan yakınlarını bir bir atlatması gülümsetti.

Töreni organize eden Abdulkadir Karakuş, sünnet törenini 10 yıldır geleneksel olarak düzenlediklerini belirtti. Yüzlerce çocuğu sünnet ettirerek ailelerini mutlu ettiklerini aktaran Karakuş, ailelerin hayırsever iş adamına teşekkür ettiklerini söyledi.

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