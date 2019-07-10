Toplu iş sözleşmesi son dakika ücret zammı ne kadar? Kamu kesimi toplu sözleşmesi kararları

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan binlerce kamu işçisinin merakla beklediği 2019 toplu iş sözleşmesi kapsamında hükümetin vereceği ücret zammına ilişkin son durum araştırılıyor. Hükümet ile işçi kesimi temsilcileri arasında toplu iş sözleşmesi pazarlığında kıran kırana geçti. Kamu kesime toplu iş sözleşmesi ücret zammına ilişkin hükümet teklifini sundu. Hükümet, Türk-İş'in tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talebine karşı zam teklifi yaptı. Türk-İş ise tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren talebi sundu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yaklaşık 200 bin kamu işçisinin 2019- 2020 yılı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmesi görüşmesinde hükümetin verdiği zam teklifi açıklandı. Hükümet 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 zam teklif etmişti. Hükümet ile işçi taraflarının ikinci defa bir araya geldiği toplantıdan sonra açıklama yapan Türk- İş Başkanı Atalay hükümetin kamu işçilerine yönelik sunduğu zam teklifini açıkladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay hükümetin zam teklifi hakkında yaptığı açıklamasında ise;"3 bin 500'ün altında ücret alanlara 60 TL, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 enflasyon teklif edildi. Biz de sayın Bakan'a teşekkür ettik. Kabul edilir, müzakere edilir bir tarafı yok" dedi. Atalay, "Ağustos sonuna kadar ya imzalayacağız ya da grev. Yasalar ne emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz.

Türk-İş ne kadar toplu iş sözleşmesi talep ediyordu?

Hükümet ve Türk-İş yetkilileri arasındaki ilk görüşmede Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunmuştu. Türk-İş'in, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren talebine karşılık Bakan Selçuk "İnşallah uzlaşıyla kamuda çalışan işçilerimizin mali haklarını, imkanlar çerçevesinde düzenleyerek nihai bir sonuca ulaştıracağız" değerlendirmesinde bulunmuştu