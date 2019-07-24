Toplu iş sözleşmesi son dakik zam oranları Memur Sen zam talebi

Kamuda çalışan binlerce kişinin beklediği toplu iş sözleşmesi zam oranlarına ilişkin Memur-Sen’in talebi belli oldu. Memur-Sen 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve ilk yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talep etti.

Memur-Sen toplu iş sözleşmesi talebine ilişkin, Memur Sen tarafından ikinci yıl yüzde 2 refah payı da talep edildi. Toplu Sözleşmede taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve 1. yıl yüzde 3 zam talep edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, karşı tekliflerinin "2019'un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam olarak Türk-İş'e iletmişti.

“Türk-İş teklif kabul edilemez”

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay “3500 TL'den az alanlar için 60 TL zam teklif edildi. Enflasyonun yüzde 17 olduğu yerde bize yüzde 5 teklif ediyorlar. Bu teklifin kabul edilebilir bir tarafı yok” açıklamasını yapmıştı.

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