Toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika

Kamuda çalışan işçiler için toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Kamu işçilerine TİS zammında son dakika toplu iş sözleşmesi haberlerini buradan takip edebilirsiniz. En son toplu iş sözleşmesi haberleri anında burada. 24 Temmuz Çarşamba kamu toplu iş sözleşmesi haberleri. 2019 toplu iş sözleşmesi için Türk İş ile hükümet arasındaki pazarlık sürerken, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İzenerji şirketi ile iş yerinde örgütlü DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube arasındaki altıncı dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Türk İş, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmeler için ilk teklifini geçtiğimiz haftalarda iletmişti. Türk-İş’in teklifi, “seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını” içermişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, karşı tekliflerinin “2019’un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam olarak Türk-İş’e iletmişti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay “3500 TL’den az alanlar için 60 TL zam teklif edildi. Enflasyonun yüzde 17 olduğu yerde bize yüzde 5 teklif ediyorlar. Bu teklifin kabul edilebilir bir tarafı yok” açıklamasını yapmıştı. Bu trafiğin ardından, bakanlığın yeni bir teklif getirmesi bekleniyor. Ancak söz konusu teklifin bu hafta sonuna doğru veya gelecek hafta yapılabileceği belirtiliyor. Yeni teklifin de, yüzde 7 artı 5 gibi bir oran dikkate alınarak sunulabileceği ifade ediliyor. Kulislerde seyyanen zam oranının ise, 110-120 TL’ye kadar çıkarılabileceği konuşuluyor.1 Ağustos’ta ise yasa gereği, memurlarla da zam pazarlığı başlayacak. Bir hafta içinde kamu işçileriyle sürpriz bir toplu sözleşme anlaşması olmazsa, bu kez Ağustos ayında hem işçiler, hem de memurlar için iki ayrı masada görüşmeler sürecek.

YHK kararında işçilere bayramlardan önce 75 'er TL bayram yardımı ödenecek ibaresi yer almaktadır. Buna göre işçilerin bayram yardımı paraları 4 Ağustos tarihinden sonra hesaplara yatacak. Kadroya geçen taşeron işçi toplu iş sözleşmesi maddeleri neler? İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İzenerji şirketi ile iş yerinde örgütlü DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube arasındaki altıncı dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Türk-İş kamu işçisine zam talebinde ısrarlı

Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay, kamu işçilerinin 2019-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmelerinde, seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren taleplerinde ısrarcı olduklarını bildirdi.

Atalay, yaptığı açıklamada, karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinin yürürlük sürelerinin geçtiğimiz aylarda dolduğunu anımsattı. 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair görüşmelerin 19 Haziran'da başladığını belirten Atalay, şunları kaydetti: "Bu görüşmede hükümete zam taleplerimizi sunduk. Buna karşın hükümet 9 Temmuz'da kendi teklifini bize iletti. Maalesef bu teklif bizim taleplerimizin çok gerisinde kaldı ve bizde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. O gün, 'bu rakamın müzakere edecek, konuşacak bir tarafı yok' demiştik, bugün de aynı yerdeyiz. Hükümetin yüzde 5+4'lük resmi zam teklifini ve basında yer alan diğer bazı oranları konuşmaya değer bulmuyoruz. Seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren talebimizde ısrarcıyız."

"Grev de dahil yasaların belirlediği adımlar gündeme gelir"

Atalay, hükümetin zam teklifinin, sokağın enflasyonu ile temel tüketim mallarına yapılan zamların oldukça gerisinde olduğunu belirterek, "Son iki senede elektriğe yaklaşık yüzde 50, çay ve şekere yüzde 35-40 zamın yapıldığı bir ortamda yüzde 5+4'lük zam, gerçekle bağdaşmaz." dedi.

Türk-İş toplu iş sözleşmesi talebi

Türk-İş, 19 Haziran'daki ilk görüşmede, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talebinde bulunmuştu.

Hükümetin toplu iş sözleşmesi teklifi

Türk-İş'in taleplerine karşılık hükümet, 9 Temmuz'daki ikinci görüşmede, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

Toplu iş sözleşmesi maddeleri neler?

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İzenerji şirketi ile iş yerinde örgütlü DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube arasındaki altıncı dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı. İşte imzalanan sözleşmenin o maddeleri:

Yüzde 15 vergi dilimine göre iş riski, koku pirimi ve kıdem dahil net ücretler eski toplu sözleşmede A grubunda bekar 2 bin 507 lira alırken yeni sözleşmeye göre 3 bin 277 lira, ikramiyeli ise 4502 lira olarak yer aldı. Evli ve iki çocuklu işçi 2 bin 869 lira alırken 3 bin 691 liraya yükseldi. Bu rakam ikramiyeyle 4912 lira olacak.

- B gurubu bekar işçinin aldığı 2 bin 511 lira 3 bin 380 liraya çıktı. İkramiyeli alacağı ise 4 bin 627 lira olacak. Evli iki çocuklu 2 bin 879 lira alırken 3 bin 793 liraya çıkacak. İkramiyeli ise 5 bin 20 lira alacak.

- C grubu bekar işçi 2 bin 521 lira alırken bu tutar 3 bin 515 lira olacak. İkramiyeli ise 4 bin 773 lira alacak. Evli iki çocuklu 2 bin 888 lira alırken bu rakam 3 bin 957 liraya çıkacak, ikramiyeli ise 5 bin 186 lira alacak.

- D grubu bekar işçinin aldığı 2 bin 530 lira, 3 bin 577 liraya çıkacak. İkramiyeli tutar ise 4 bin 820 lira olacak. Evli iki çocuklu işçinin aldığı 2 bin 898 lira, 3 bin 989 liraya çıkacak, ikramiyeli tutar ise 5 bin 286 lira olacak.

- Sendika aidatı ve işçiye günlük kullanması için iç bölgelerde verilen toplu ulaşım kartı ücreti ile toplu ulaşım olmayan yerler için verilen 241 lira ücret bu ücretlere dahil değil.

İkramiye olarak bilinen ilave tediye ödemeleri 13 'er günlük ödemeler şeklinde yılda 4 defa yapılır. Bu ödemelerin ilk ikisi yılın ilk yarısında yapıldı. 26 günlük ilave tediye ödemeleri de yılın ikinci yarısında yapılacak.