Toplantıya 3 dakika geç kalan Japon bakan özür diledi

Muhalif milletvekilleri, Japonya Olimipiyat Bakanı Yoşitaka Sakurada'nın toplantıya geç kalışının görevine karşı saygısızlığını gösterdiğini söyledi ve protesto olarak bütçe komisyonunun toplantısını beş saat boyunca boykot ettiler.

Muhaliflerin sert eleştirisi

Muhalif milletvekilleri, yaptığı gaflarla gündeme gelen Sakurada'yı yoğun bir şekilde eleştiriyor.

Sakurada, geçen hafta Olimpiyat madalyası alması umulan bir yüzücüye lösemi teşhisi konulunca, sporcunun kendisini hayalkırıklığına uğrattığını söylemesiyle eleştirilmişti.

Sakurada "Kendisi, Tokyo 2020 olimpiyatlarında potansiyel bir altın madalya sahibi, çok büyük beklentilerimiz olan bir sporcu. Gerçekten hayalkırıklığına uğradım." demişti. Olimpiyat Bakanı daha sonra bu sözleri için özür dilemişti.